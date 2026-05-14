Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της συνέντευξης στο «Πρωινό», η Ιωάννα Μαλέσκου πέρασε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις προς τον Γιώργο Λιάγκα, ζητώντας του να αποκαλύψει τι σκέφτεται για τη νέα τηλεοπτική χρονιά και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.



«Τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά;», με εκείνον να απαντά: «Δεν ξέρω ακόμα καταλήξει. Δεν έχω καμία συμφωνία με τον ΑΝΤ1 αν με ρωτάς».



Θέλοντας να μάθει για το εάν θα μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό από ότι τα τελευταία χρόνια, ρώτησε: «Θα έκανες δίδυμο;», με τον παρουσιαστή να δίνει ξεκάθαρη απάντηση: «Δεν θα το ξαναέκανα. Το έχω κάνει με επιτυχία, αλλά θέλω να ορίσω εγώ μόνος μου το τι κάνω».



«Καθημερινό;» συνέχισε η Ιωάννα Μαλέσκου, με τον Γιώργο Λιάγκα να καταλήγει: «Θα ήθελα να κάνω δύο φορές τον χρόνο εκπομπή».



Πηγή: tvnea.com



