2026-05-14 13:11:27
Φωτογραφία για Παρέμβαση ΕΣΡ: Οδηγίες προς τα ΜΜΕ για προσεκτική κάλυψη τραγικών περιστατικών
 

Το ΕΣΡ προχώρησε σε έκτακτη σύσταση προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τραγικά περιστατικά, καλώντας τα κανάλια να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού απέναντι στα πρόσωπα που εμπλέκονται και στις οικογένειές τους, καθώς και την αποφυγή υπερβολών και δραματοποίησης στην τηλεοπτική κάλυψη.

Η παρέμβαση του ΕΣΡ αφορά εμμέσως τόσο την υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη όσο και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor.

«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ
. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η  αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων.

Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. 

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέος Κώδικας-ΥΠΕΣ: «Αλλάζει» η διάταξη «Βορίδη» -Στο «απόσπασμα» οι δήμαρχοι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέος Κώδικας-ΥΠΕΣ: «Αλλάζει» η διάταξη «Βορίδη» -Στο «απόσπασμα» οι δήμαρχοι
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα έκανα ξανά τηλεοπτικό δίδυμο»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα έκανα ξανά τηλεοπτικό δίδυμο»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Νέα Πύλη ΚΜΕΣ – Οδηγίες υποβολής μηνιαίων λογαριασμών στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
ΠΦΣ: Νέα Πύλη ΚΜΕΣ – Οδηγίες υποβολής μηνιαίων λογαριασμών στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
ΕΟΠΥΥ: Πληρωμή 95% Φεβρουαρίου σήμερα (2/4) αντί για 7/4 – Παρέμβαση ΠΦΣ και συντονισμένη συνεργασία
ΕΟΠΥΥ: Πληρωμή 95% Φεβρουαρίου σήμερα (2/4) αντί για 7/4 – Παρέμβαση ΠΦΣ και συντονισμένη συνεργασία
Επικουρικές συντάξεις: Διαδικασίες εξπρές με νέα νομοθετική παρέμβαση.
Επικουρικές συντάξεις: Διαδικασίες εξπρές με νέα νομοθετική παρέμβαση.
Άρθρο – Παρέμβαση του Πάνου Παπαδόπουλου. Τελειωτικό χτύπημα το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Μύτικα! Χερσαία Ζώνη Λιμένα – Τοποθέτηση νέας προβλήτας και Κοινοτικό Γραφείο, δεν μπορούν άλλο να περιμένουν!
Άρθρο – Παρέμβαση του Πάνου Παπαδόπουλου. Τελειωτικό χτύπημα το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Μύτικα! Χερσαία Ζώνη Λιμένα – Τοποθέτηση νέας προβλήτας και Κοινοτικό Γραφείο, δεν μπορούν άλλο να περιμένουν!
Συνταγές ΦΥΚ με σήμανση ΣΗΠ: Καμία περικοπή για τους φαρμακοποιούς μετά την παρέμβαση του ΠΦΣ – Από εδώ και πέρα απαιτείται απόλυτη προσοχή
Συνταγές ΦΥΚ με σήμανση ΣΗΠ: Καμία περικοπή για τους φαρμακοποιούς μετά την παρέμβαση του ΠΦΣ – Από εδώ και πέρα απαιτείται απόλυτη προσοχή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προγραμματισμένη Διακοπή Συστημάτων HMVO – Δευτέρα 18/05/2026
Προγραμματισμένη Διακοπή Συστημάτων HMVO – Δευτέρα 18/05/2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/5/2026)
Νέα λίστα ΣΗΠ (Μάιος 2026) - Αναθεώρηση καταλόγου
Νέα λίστα ΣΗΠ (Μάιος 2026) - Αναθεώρηση καταλόγου
CARE FOR CARERS: Μια νέα εμπειρία φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής
CARE FOR CARERS: Μια νέα εμπειρία φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής
Οι μικροί χώροι δεν χρειάζονται απαραίτητα μικρά έπιπλα
Οι μικροί χώροι δεν χρειάζονται απαραίτητα μικρά έπιπλα