Το ΕΣΡ προχώρησε σε έκτακτη σύσταση προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τραγικά περιστατικά, καλώντας τα κανάλια να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού απέναντι στα πρόσωπα που εμπλέκονται και στις οικογένειές τους, καθώς και την αποφυγή υπερβολών και δραματοποίησης στην τηλεοπτική κάλυψη.Η παρέμβαση του ΕΣΡ αφορά εμμέσως τόσο την υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη όσο και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor.«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών καιστ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων.Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια