2026-05-16 10:11:09

Τα φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και η διανομή τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της 2ης Ημερίδας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μάϊου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με κεντρικό θέμα «Το σύγχρονο μοντέλο στη Διανομή Φαρμάκου: Πρόσβαση, Βιωσιμότητα, Διαφάνεια».



Η βασική θέση που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΣΦ, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης κατά τη διάρκεια της ημερίδας είναι ότι το υφιστάμενο μοντέλο διανομής είναι καλύτερο σε σχέση με εκείνο που υπήρχε ένα χρόνο πριν, όταν ο μόνος τρόπος για να πάρει κάποιος τα ΦΥΚ που είχε ανάγκη ήταν να στηθεί στις ουρές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, χρειάζεται ωστόσο να επανεξεταστεί ο κατάλογος των φαρμάκων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν τη λίστα να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια και όσα φάρμακα δεν πρέπει να βρίσκονται σε αυτήν να επιστρέψουν στην παραδοσιακή διαδικασία διανομής μέσω φαρμακαποθηκών και φαρμακείων της κοινότητας.



