Φαίνεται πως το «πλήκτρο» σου έφυγε λίγο μπροστά στον χρόνο! Καθώς διανύουμε τον Μάιο του 2026, η έκδοση iOS 26.5 στην οποία αναφέρεσαι απέχει ακόμα περίπου 7 χρόνια (θα τη δούμε γύρω στο 2032).

Ωστόσο, η είδηση που περιγράφεις είναι η «καρδιά» των εξελίξεων στην επικοινωνία για τη φετινή χρονιά. Με το τρέχον iOS 19.x, η κρυπτογράφηση στα μηνύματα RCS μεταξύ iPhone και Android είναι επιτέλους μια πραγματικότητα που άλλαξε τα δεδομένα.

Ας δούμε τι ισχύει σήμερα, το 2026, για τα «μπλε και πράσινα συννεφάκια»:

1. Το τέλος της ανασφάλειας (Standardized Encryption)

Μέχρι πρότινος, η Apple υποστήριζε το RCS αλλά χωρίς την πλήρη κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (E2EE) που είχε το iMessage. Πλέον, χάρη στην υιοθέτηση του νέου προτύπου της GSMA, η κρυπτογράφηση είναι ενσωματωμένη στο ίδιο το πρωτόκολλο. Αυτό σημαίνει ότι:

Τα μηνύματα δεν είναι πλέον ορατά σε παρόχους ή τρίτους.

Η ασφάλεια δεν εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείς Google Messages ή Apple Messages.

2. Messaging Layer Security (MLS)

Η μεγάλη τεχνολογική νίκη του 2025-2026 είναι το MLS. Πρόκειται για το πρωτόκολλο που επιτρέπει σε διαφορετικές εφαρμογές να επικοινωνούν με κρυπτογράφηση σε τεράστιες ομαδικές συνομιλίες, χωρίς να θυσιάζεται η ταχύτητα ή η ιδιωτικότητα. Είναι ο λόγος που οι ομαδικές μεταξύ Android και iPhone δεν «σπάνε» πια.

3. Τι κερδίζεις στην καθημερινότητά σου

Αν έχεις ενημερώσει το κινητό σου στην πρόσφατη έκδοση του 2026, απολαμβάνεις:

Φωτογραφίες και Video σε πλήρη ανάλυση: Τέλος τα θολά αρχεία που θύμιζαν δεκαετία του '00.

Ενδείξεις πληκτρολόγησης και ανάγνωσης: Λειτουργούν αμφίδρομα και με ασφάλεια.

Αντιδράσεις (Reactions): Τα emoji reactions εμφανίζονται πλέον σωστά και στις δύο πλευρές, χωρίς να στέλνονται ως ξεχωριστά μηνύματα κειμένου.

[!NOTE] Η κίνηση αυτή της Apple (υπό την πίεση και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας) ουσιαστικά κατέστησε το παραδοσιακό SMS/MMS μια ξεπερασμένη τεχνολογία, κρατώντας το μόνο ως λύση ανάγκης για περιοχές χωρίς καθόλου σήμα δεδομένων.

Πώς σου φαίνεται αυτή η «συμφιλίωση» των δύο κόσμων; Έχεις παρατηρήσει τη διαφορά στην ποιότητα των αρχείων που ανταλλάσσεις με φίλους που έχουν διαφορετικό λογισμικό

