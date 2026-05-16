Ποια η στάση των υπόλοιπων κομμάτων

Μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική διάσταση της συζήτησης που έγινε στην Ολομέλεια για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με την πλειοψηφία της Ολομέλειας που διαθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, η ρύθμιση για την ελάχιστη συμμετοχή του φαρμακοποιού στο εταιρικό σχήμα δεν έμεινε χωρίς θετικές αναφορές και από την αντιπολίτευση.

Το νεότερο πολιτικό στοιχείο:Το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε ότι η πρόβλεψη για συμμετοχή του φαρμακοποιού σε ποσοστό 33% κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κατέθεσε την άποψη ότι η θωράκιση θα έπρεπε να είναι ακόμη ισχυρότερη, με πλειοψηφική συμμετοχή του φαρμακοποιού στο 51%.Η θέση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, στην καταληκτική του ομιλία, αναφέρθηκε ειδικά στις παρεμβάσεις υπέρ των φαρμακοποιών, τονίζοντας ότι η αλλαγή που γίνεται είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κλάδο.

Η ρύθμιση του 33% παρουσιάστηκε ως παρέμβαση που θωρακίζει το ελληνικό φαρμακείο και ενισχύει τον ρόλο του αδειούχου φαρμακοποιού στα εταιρικά σχήματα.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ: θετική κατεύθυνση, αλλά πρόταση για 51%

Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, καθώς αναγνώρισαν τη σημασία της ρύθμισης, αλλά έθεσαν και θέμα περαιτέρω ενίσχυσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης ανέφερε ότι...

.... η πρόβλεψη συμμετοχής 33% του φαρμακοποιού κινείται προς σωστή κατεύθυνση, διότι αναγνωρίζει την ανάγκη παρουσίας του επιστήμονα φαρμακοποιού στο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί για να διασφαλίσει πλήρως τον ουσιαστικό έλεγχο και την πραγματική επιστημονική ανεξαρτησία του φαρμακοποιού, προτείνοντας συμμετοχή 51%.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία χαρακτήρισε το 33% ανεπαρκές και πρότεινε πλειοψηφική συμμετοχή του φαρμακοποιού στο 51%, ώστε να αποτραπεί η υπερσυγκέντρωση της αγοράς και να προστατευθεί το φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό.

Με απλά λόγια:Η κυβέρνηση νομοθέτησε το 33%, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε τη θετική κατεύθυνση της ρύθμισης, ζητώντας ακόμη πιο ισχυρή κατοχύρωση με 51%.Τι είπαν τα υπόλοιπα κόμματα

Από τις διαθέσιμες δημόσιες τοποθετήσεις, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής αντίστοιχη ειδική θετική αναφορά άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης στο άρθρο για το ιδιοκτησιακό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με «παρών» επί της αρχής του νομοσχεδίου, ασκώντας συνολική κριτική σε επιμέρους διατάξεις και στη γενικότερη κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία.

Το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο, ασκώντας συνολική κριτική ότι κινείται στη λογική της εμπορευματοποίησης της Υγείας και του Φαρμάκου.

Η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η Νίκη επίσης καταψήφισαν επί της αρχής, εστιάζοντας κυρίως σε γενικότερες ενστάσεις για το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Η Πλεύση Ελευθερίας εξέφρασε επίσης αρνητική θέση, παρότι αναγνώρισε ότι υπάρχουν ορισμένες θετικές ρυθμίσεις, θεωρώντας όμως ότι αυτές δεν επαρκούν ή δεν υλοποιούνται με τον σωστό τρόπο.

Γιατί έχει σημασία

Η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τον φαρμακευτικό κλάδο, γιατί δείχνει ότι η ανάγκη προστασίας του φαρμακοποιού στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα στενά επαγγελματικό αίτημα, αλλά ως ζήτημα θεσμικής θωράκισης, δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού ρόλου του φαρμακείου.

Το 33% που ψηφίστηκε αποτελεί μια σημαντική θεσμική εξέλιξη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 51% δείχνει ότι υπάρχει και πολιτική συζήτηση για ακόμη μεγαλύτερη κατοχύρωση του φαρμακοποιού στο μέλλον.

Η ρύθμιση του 33% πέρασε με την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά η κατεύθυνση ενίσχυσης του φαρμακοποιού στο ιδιοκτησιακό βρήκε θετική αναγνώριση και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλιστα ζήτησε ακόμη ισχυρότερη προστασία με 51%.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η προστασία της ανεξαρτησίας του ελληνικού φαρμακείου παραμένει ζήτημα πρώτης γραμμής για τον κλάδο.

Σημείωση: Η παρούσα ενημέρωση εστιάζει ειδικά στη συζήτηση για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων και όχι στη συνολική κοινοβουλευτική στάση των κομμάτων επί όλων των διατάξεων του νομοσχεδίου.

