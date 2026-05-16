Ένα μικρό απρόοπτο σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της πρόβας του Ακύλα μπροστά στο οκνό και τις επιτροπές, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την εμφάνισή του επί σκηνής αλλά και τηλεοπτικά...

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής, την ώρα που κατέβαινε από τον στύλο που αποτελεί μέρος της σκηνικής παρουσίας του «Ferto», έπεσε πάνω σε τμήμα του σκηνικού, προκαλώντας μια πολύ μικρή στιγμιαία αναστάτωση. Παρ’ όλα αυτά, η αντίδρασή του ήταν απόλυτα ψύχραιμη και επαγγελματική, καθώς συνέχισε κανονικά την ερμηνεία του σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

Η διαχείριση σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά από όσους παρακολούθησαν την πρόβα, με πολλούς να κάνουν λόγο για άψογη αντιμετώπιση και απόλυτη σκηνική αυτοκυριαρχία από τον Έλληνα εκπρόσωπο.







