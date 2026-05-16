2026-05-16 10:24:07
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Σειρές και ντοκιμαντέρ στη θέση της Eurovision σε χώρες που μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό



Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026, με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να επιλέγουν φέτος διαφορετική στάση απέναντι στον μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη φετινή διοργάνωση, έπειτα από τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ και την κατάσταση στη Γάζα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κανάλια αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τη Eurovision με εναλλακτικό πρόγραμμα, προβάλλοντας σειρές, μουσικές εκπομπές ή ντοκιμαντέρ με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Η ιρλανδική τηλεόραση επέλεξε να μεταδώσει επεισόδιο της γνωστής σειράς «Father Ted», ενώ στην Ισπανία προγραμματίστηκε ειδική μουσική βραδιά με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Αντίστοιχα, στη Σλοβενία θα προβληθεί σειρά ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στις εξελίξεις στη Γάζα, την ώρα που σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις οργανώνονται διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων.

Παράλληλα, ακόμη και σε χώρες που μεταδίδουν κανονικά τον διαγωνισμό, δεν λείπουν οι αντιδράσεις, καθώς ομάδες πολιτών και ακτιβιστών καλούν το κοινό να απέχει από τη φετινή Eurovision.

Η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη εξελίσσεται έτσι σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες και πολιτικά φορτισμένες Eurovision των τελευταίων ετών, με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται τόσο εντός όσο και εκτός σκηνής.



Πηγή: tvnea.com
