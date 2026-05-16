2026-05-16 10:24:08
Φωτογραφία για Ναταλία Γερμανού: Η εξομολόγηση για τις τηλεθεάσεις και η αναφορά στη Ναταλία Αργυράκη
 Στην κάμερα του Happy Day παραχώρησε δηλώσεις η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας για την πορεία της στην τηλεόραση, τη σχέση της με τη μουσική, αλλά και ζητήματα της προσωπικής της καθημερινότητας.

Η παρουσιάστρια του Alpha στάθηκε στη φετινή τηλεοπτική χρονιά, σχολίασε τις επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης και περιέγραψε το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται».

«Η φετινή χρονιά από πλευράς κλίματος, παρέας και δουλειάς ήταν μία εύκολη χρονιά. Από πλευράς προκλήσεων, τηλεθέασης, θεμάτων και τι θέλει ο κόσμος δεν ήταν εύκολο. Στην αρχή της περσινής χρονιάς με επηρέαζαν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, αναρωτιόμουν τι πήγε λάθος», δήλωσε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, η ίδια έκανε αναδρομή σε προηγούμενες τηλεοπτικές περιόδους της καριέρας της, θυμίζοντας τόσο τις εποχές των πολύ υψηλών ποσοστών όσο και τις πιο δύσκολες φάσεις.


«Έχω ζήσει εποχές Mega Star που ήταν de facto ότι θα ήμασταν πρώτοι. Έχω ζήσει πολύ υψηλές τηλεθεάσεις στο live του Fame Story, κυρίως λόγω του Ανδρέα Μικρούτσικου. Κάναμε 40άρια, 50άρια και στο Dream Show, έχω ζήσει και μονοψήφια. Τα τελευταία χρόνια στον Alpha έχω σταθεροποιηθεί στα αξιοπρεπή διψήφια του Σαββατοκύριακου», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

Η Ναταλία Γερμανού ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο επιστροφής της Ναταλίας Αργυράκη στην ομάδα του «Καλύτερα δε Γίνεται», ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες αποφάσεις δεν περνούν από την ίδια, αλλά μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τη σχέση τους.

«Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το αποφασίσει αυτό, αυτά τα αποφασίζουν οι διευθυντές. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι η Ναταλία έφυγε από εδώ κάτω από πολύ γλυκές συνθήκες. Η σχέση μας δεν χάλασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι ένα κορίτσι που το αγαπώ, το έχω μες στην καρδιά μου και δεν έχω απολύτως τίποτα κακό να θυμάμαι από τη συνεργασία μας. Μόνο αγάπη», απαντά η Ναταλία Γερμανού.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια και στιχουργός μίλησε για ιστορίες πίσω από γνωστά τραγούδια, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το «Καινούρια αγάπη» των Antique και το «Ντροπή σου» του Αντώνη Ρέμου.

«Τον στίχο από το “Καινούρια αγάπη” των Antique τον είχα δώσει 6 χρόνια πριν στη Μαντώ και τον είχε δισκογραφήσει. Δεν το θυμόμουν. Μου έστελναν μηνύματα κάποιοι fans της και μου έγραφαν “δεν ντρέπεσαι;”. Έχω γράψει τους στίχους για το “Ντροπή Σου” του Αντώνη Ρέμου σε μία ψαροταβέρνα».

Πηγή: tvnea.com
