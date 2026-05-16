2026-05-16 10:24:07
Φωτογραφία για Open: Νέα πολιτική εκπομπή ετοιμάζεται για τη late night ζώνη



 Με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση σχεδιάζει το πρόγραμμά του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν το Open, ενισχύοντας την παρουσία του τόσο στις καθημερινές ζώνες όσο και στο late night πρόγραμμα.

Το κανάλι της Κορωπίου φαίνεται πως επενδύει δυναμικά στον ενημερωτικό τομέα ενόψει μιας χρονιάς με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και προεκλογικό κλίμα, με τις ενημερωτικές εκπομπές να παραμένουν βασικός άξονας του προγράμματος.

Η εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα συνεχίσει κανονικά και την επόμενη σεζόν, διατηρώντας τη θέση της στην απογευματινή ζώνη του σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες της εφημερίδας Realnews αναφέρουν πως το Open εξετάζει την προσθήκη μίας νέας πολιτικής εκπομπής στη late night ζώνη, η οποία προγραμματίζεται να μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το ενημερωτικό προφίλ του σταθμού.



Πηγή: tvnea.com
Eurovision 2026: Σειρές και ντοκιμαντέρ στη θέση της Eurovision σε χώρες που μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό
