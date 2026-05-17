Μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί χάρισε ο Ακύλας στον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό μέσα στο στάδιο αλλά και τους τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη.Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε στη σκηνή με δυναμισμό, πάθος και έντονη σκηνική παρουσία, παρουσιάζοντας το «Ferto» με έναν τρόπο που κέρδισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η ατμοσφαιρική έναρξη, η κορύφωση της ερμηνείας και η ενέργεια που μετέφερε ο Ακύλας δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.Τα social media πήραν «φωτιά» αμέσως μετά την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια από τις πιο καθηλωτικές παρουσίες του φετινού τελικού. Το κοινό αποθέωσε τον τραγουδιστή, ενώ η σκηνική αισθητική και το ιδιαίτερο concept της εμφάνισης σχολιάστηκαν ιδιαίτερα θετικά.Η Ελλάδα έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στη σκηνή της Eurovision, με τον Ακύλα να αποδεικνύει πως ήταν από τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης.Δείτε την εμφάνιση:

