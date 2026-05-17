2026-05-17 00:45:38
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό στον μεγάλο τελικό – Αποθεωτική εμφάνιση για το «Ferto»
Μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί χάρισε ο Ακύλας στον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό μέσα στο στάδιο αλλά και τους τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε στη σκηνή με δυναμισμό, πάθος και έντονη σκηνική παρουσία, παρουσιάζοντας το «Ferto» με έναν τρόπο που κέρδισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η ατμοσφαιρική έναρξη, η κορύφωση της ερμηνείας και η ενέργεια που μετέφερε ο Ακύλας δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Τα social media πήραν «φωτιά» αμέσως μετά την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια από τις πιο καθηλωτικές παρουσίες του φετινού τελικού. Το κοινό αποθέωσε τον τραγουδιστή, ενώ η σκηνική αισθητική και το ιδιαίτερο concept της εμφάνισης σχολιάστηκαν ιδιαίτερα θετικά.

Η Ελλάδα έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στη σκηνή της Eurovision, με τον Ακύλα να αποδεικνύει πως ήταν από τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης.

Δείτε την εμφάνιση:



 

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όταν το locker γίνεται… φούρνος: τι συμβαίνει με τα προϊόντα φαρμακείου το καλοκαίρι;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όταν το locker γίνεται… φούρνος: τι συμβαίνει με τα προϊόντα φαρμακείου το καλοκαίρι;
Σέλινο - Φυσική υποστήριξη για αρθρίτιδα, ουρικό οξύ και αρτηριακή πίεση!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σέλινο - Φυσική υποστήριξη για αρθρίτιδα, ουρικό οξύ και αρτηριακή πίεση!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Καλή επιτυχία Ακύλα! Ferto μας!!
Eurovision 2026: Καλή επιτυχία Ακύλα! Ferto μας!!
Δάφνη Μπόκοτα: Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτος ο Ακύλας ...
Δάφνη Μπόκοτα: Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτος ο Ακύλας ...
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Eurovision 2026: Απόψε η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό που θα μεταδώσει η ΕΡΤ1
Eurovision 2026: Απόψε η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό που θα μεταδώσει η ΕΡΤ1
Eurovision 2026: Το απρόοπτο του Ακύλα στη σκηνή στην πρόβα των επιτροπών – Η αντίδρασή του on stage (VIDEO)
Eurovision 2026: Το απρόοπτο του Ακύλα στη σκηνή στην πρόβα των επιτροπών – Η αντίδρασή του on stage (VIDEO)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.
Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.
Eurovision 2026: Καλή επιτυχία Ακύλα! Ferto μας!!
Eurovision 2026: Καλή επιτυχία Ακύλα! Ferto μας!!
Δήμος Ξηρομέρου: Άνοιξε εκ νέου η ΕΑΕ 2025 – Διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών έως 20 Μαΐου.
Δήμος Ξηρομέρου: Άνοιξε εκ νέου η ΕΑΕ 2025 – Διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών έως 20 Μαΐου.
Δάφνη Μπόκοτα: Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτος ο Ακύλας ...
Δάφνη Μπόκοτα: Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτος ο Ακύλας ...
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.