Η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» και στον Αρτ, σχολιάζοντας τη φετινή Eurovision 2026, τις πιθανότητες του Ακύλα στον μεγάλο τελικό, αλλά και τη στρατηγική των «έξυπνων ψήφων».«Συνολικά, ο δεύτερος ημιτελικός πολύ καλύτερος από τον πρώτο. Θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι είναι μία χρονιά που δεν ξεχωρίζει ένα τραγούδι overall, όπως η Loreen, όπως η Αυστρία πέρσι… και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και κάτι που δεν το περιμένουμε. Εγώ δεν ποντάρω πολύ στα στοιχήματα και στις θέσεις και στα προκριματικά, ποτέ δεν πόνταρα, γιατί έχω δει ότι στη Eurovision συμβαίνουν κάτι ανατροπές που δεν τις περιμένεις», είπε αρχικά.Και πρόσθεσε: «Πιστεύω πάρα πολύ στο τρίλεπτο. Αν λοιπόν, αυτό το τρίλεπτο είναι δυνατό, και καταφέρει να κατέβει προς τα κάτω και να επικοινωνήσει, θα κερδίσει Το τρίλεπτο εκείνη τη στιγμή, το ζωντανό, το live, με όλη την αγωνία, με όλο τον κόσμο να ‘ναι πάνω σου, είναι διαφορετικό. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτος ο Ακύλας. Θα βγει πρώτος επειδή θα τον ψηφίσουν όλοι, έστω και λίγο. Αν δούμε δηλαδή ότι ψηφίζεται από όλες τις χώρες, έστω και με χαμηλές βαθμολογίες, έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να έρθει πρώτος».«Είναι φαβορί η Φινλανδία. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι, και αρέσει πάρα πολύ, και είναι και σταθερά στην πρώτη θέση… θα δούμε. Στο τρίλεπτο τι θα γενεί. Ανέβηκε πάρα πολύ ο δεύτερος ημιτελικός… υπάρχουν τραγούδια που μπορούν να απειλήσουν. Η Ρουμανία ανεβαίνει… Υπάρχει μία Ιταλία μην την υποτιμάτε. Αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Εξαρτάται από πάρα πολλά για την Αυστραλία. Ήταν πάρα πολύ καλή η Αυστραλία, ήταν και super diva που ήρθε… θα δούμε. Μου άρεσε η Αντιγόνη. Δε μ’ άρεσε στην πρόβα, ανησύχησα, γιατί είχε θέμα στον ήχο. Ήταν τεχνικό πρόβλημα στον ήχο νομίζω. Ενώ στον ημιτελικό ήταν καλή», συνέχισε η Δάφνη Μπόκοτα.«Να ψηφίσουμε έξυπνα, να δούμε πού είμαστε… σε ποια θέση είμαστε, τι μας απειλεί, τι δε μας απειλεί. Αυτό είναι το “ψηφίζω έξυπνα”. Με πάρα πολλές προϋποθέσεις ενδέχεται να σκεφτόμουν ξανά να παρουσιάσω τη Eurovision», κατέληξε.Πηγή: tvnea.com