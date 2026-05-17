Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision Song Contest 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στον φετινό μεγάλο τελικό και γράφοντας τη δική της ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η βουλγαρική συμμετοχή εντυπωσίασε από την πρώτη κιόλας εμφάνιση, συνδυάζοντας δυνατή σκηνική παρουσία, σύγχρονη αισθητική και μία ερμηνεία που συγκίνησε κοινό και επιτροπές. Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τον έντονο ανταγωνισμό της βραδιάς, αποσπώντας υψηλές βαθμολογίες και ισχυρή στήριξη στο televoting.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε ξέσπασμα χαράς στην αποστολή της Βουλγαρίας, ενώ στα social media χιλιάδες φίλοι της Eurovision έσπευσαν να σχολιάσουν τη νίκη, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.

Με τη νίκη αυτή, η Βουλγαρία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της Eurovision, αποδεικνύοντας πως παραμένει μία χώρα που επενδύει σταθερά σε ποιοτικές και ανταγωνιστικές συμμετοχές.

