2026-05-17 02:09:32
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»

 



Με μια δυναμική και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εμφάνιση, η Ελλάδα κατέκτησε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, με τον Ακύλας και το τραγούδι «Ferto» να κερδίζουν το θερμό χειροκρότημα του κοινού και θετικά σχόλια από τους Eurofans.

Η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε για τη σκηνική αισθητική, τη συναισθηματική ερμηνεία του Ακύλα και το ιδιαίτερο μήνυμα που μετέφερε το «Ferto», ένα τραγούδι που κατάφερε από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσει έντονη σύνδεση με το κοινό της διοργάνωσης.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό του φετινού τελικού, η Ελλάδα παρέμεινε σε αξιοπρεπή θέση στον βαθμολογικό πίνακα, συγκεντρώνοντας σημαντική στήριξη τόσο από τις επιτροπές όσο και από το televoting σε αρκετές χώρες.

Η φετινή παρουσία θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο καλλιτεχνικά προσεγμένες ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών, με τον Ακύλα να κλείνει την εμφάνισή του μέσα σε αποθέωση και συγκίνηση.

Το «Ferto» φαίνεται πως άφησε το δικό του αποτύπωμα στη φετινή Eurovision, με την Ελλάδα να ολοκληρώνει την πορεία της στον διαγωνισμό με θετικές εντυπώσεις και ένα αποτέλεσμα που συζητήθηκε έντονα στα social media και στους κύκλους των φίλων του θεσμού.



Πηγή: tvnea.com
