2026-05-21 11:12:12

Με περίπου δέκα λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται εξαρχής στην ασυνήθιστη έναρξη της εκπομπής.



Ο παρουσιαστής επέλεξε να δώσει πιο χαλαρό τόνο στην κατάσταση, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η καθυστέρηση ίσως να οφειλόταν… στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο της τελευταίας στιγμής για το Final Four.



«Εντάξει, δεν πειράζει. Ακούστε να δείτε τώρα. Άκουγα το πρωί που έλεγαν τα παιδιά ότι δίνουν ένα εισιτήριο για το Final Four. Επειδή έκαναν over 10 λεπτά σήμερα, θα το ξεπληρώσουν μόνο αν μου δώσουν το εισιτήριο», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής.



Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως δεν έχει καταφέρει ακόμα να εξασφαλίσει θέση για τη μεγάλη διοργάνωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το λέω δηλαδή ξεκάθαρα, γιατί ψάχνω ένα εισιτήριο. Ξέμεινα τελευταία στιγμή γιατί εκεί που είχα αποταθεί τελικά… κουβά».



Ο παρουσιαστής συνέχισε με ακόμα πιο χαλαρή διάθεση, κάνοντας και αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αλλά και στον Ολυμπιακό. «Θα πάρω τον Γιαννακόπουλο, μήπως του περισσεύει κανένα να μου δώσει. Λοιπόν, για εμάς τους Ολυμπιακούς, είναι τώρα μεγάλη ιστορία, αν το πάρουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας στο ξεκίνημα του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ