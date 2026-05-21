





Την πρώτη θέση στην prime time ζώνη κατέκτησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε εξαιρετικό 20.1% στο δυναμικό κοινό και ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με υψηλό 18.0%, ενώ ο τελικός του UEFA Europa League: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα σημείωσε δυνατή επίδοση με 16.4%.

Το «1% Club (E)» κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα με 15.6%, ενώ το «MasterChef 10» κατέγραψε 15.0%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 13.0%, ενώ η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» ακολούθησε με 12.0%.

Το «Έχω Παιδιά – 1ος Κύκλος (E)» βρέθηκε στο 11.3%, ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Grand Prize» σημείωσε 11.2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 10.2%, η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.0% και το «Survivor» με 6.8%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 5.3%, το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4.2%, το «Το Παιδί» με 3.4% και ο «Νόμος περί Τέκνων» του Open με μόλις 2.0%.

Στη late night ζώνη, το «The Football Show» κατέγραψε 8.3%.

Πηγή: tvnea.com