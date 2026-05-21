2026-05-21 11:12:12
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατός ο τελικός του Europa League



Την πρώτη θέση στην prime time ζώνη κατέκτησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε εξαιρετικό 20.1% στο δυναμικό κοινό και ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με υψηλό 18.0%, ενώ ο τελικός του UEFA Europa League: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα σημείωσε δυνατή επίδοση με 16.4%.

Το «1% Club (E)» κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα με 15.6%, ενώ το «MasterChef 10» κατέγραψε 15.0%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 13.0%, ενώ η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» ακολούθησε με 12.0%.

Το «Έχω Παιδιά – 1ος Κύκλος (E)» βρέθηκε στο 11.3%, ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Grand Prize» σημείωσε 11.2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 10.2%, η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.0% και το «Survivor» με 6.8%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 5.3%, το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 4.2%, το «Το Παιδί» με 3.4% και ο «Νόμος περί Τέκνων» του Open με μόλις 2.0%.

Στη late night ζώνη, το «The Football Show» κατέγραψε 8.3%.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Διεκδίκηση προσφοράς Με αφορμή την ονομαστική της εορτή, η Τίνα Μεσσαροπούλου συνομίλησε ζωντανά με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την τηλεοπτική της παρέα το πρωινό της Πέμπτης στο Happy Day του Alpha. Κι αυτό, μιας και αμέσως μετά τις ευχές στους συνεργάτες που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κά
