2026-05-20 14:18:16
Μαθηματικά: Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για το επερχόμενο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τρίτης, 26/5, λύνοντας τα υπόλοιπα προβλήματα του φύλλου εργασίας που ξεκινήσαμε στην τάξη σήμερα (χρησιμοποιούμε και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης). Αύριο θα κάνουμε προσομοίωση του τεστ.
Ιστορία: Με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή", προετοιμάζοντάς το για 15λεπτο τεστ. Επίσης, συμπληρώνουμε την εργασία 8, στη σελίδα 34 του Τ.Ε..
Φυσική: Αύριο, τελικά, θα ολοκληρώσουμε το ΦΕ3 "Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση" και θα μιλήσουμε και για τον τρόπο που μετράμε τις δυνάμεις. Μπορούμε να θυμηθούμε όλα όσα συζητήσαμε και σήμερα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ.
