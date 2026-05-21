2026-05-21 10:23:24

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε την ανησυχία του χθες, Τρίτη, «για το εύρος και την ταχύτητα» της επιδημίας Έμπολα που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια.



Εν αναμονή της άφιξης ιατρικού υλικού σε απομονωμένες περιοχές της ΛΔ Κονγκό, που μαστίζονται από τη βία ένοπλων οργανώσεων, οι κάτοικοι οργανώνονται όπως μπορούν, μερικές φορές χωρίς «καμία προφύλαξη».



Ομάδα των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) στη Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας, προσπάθησε να μεταφέρει ύποπτα κρούσματα σε κοντινά νοσοκομεία, αλλά όλα απάντησαν: «Είμαστε γεμάτα από ύποπτα κρούσματα. Δεν έχουμε πλέον χώρο». «Αυτό μας δίνει μια ιδέα της τρέχουσας χαοτικής κατάστασης», υπογράμμισε η Τρις Νιούπορτ υπεύθυνη του προγράμματος έκτακτων καταστάσεων των MSF.



