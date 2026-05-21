Nέα μέτρα για την αποτροπή της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των θυμάτων παρουσίασε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Αρχικά προτείνεται ο επανακαθορισμός της έννοιας του «συντρόφου» κατά την υπαγωγή στον ν. 3500/2006, ενώ εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου η απειλή μέσω επίμονης καταδίωξης ή αθέμιτης παρακολούθησης μέλους οικογένειας.

Προβλέπεται επίσης μέριμνα για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων μέσω της πρόβλεψης έκδοσης διάταξης επιβολής περιοριστικών όρων πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης. Μεταξύ άλλων, επεκτείνεται ο κατάλογος των επαγγελματιών που έχουν υποχρέωση αναφοράς εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας με την ένταξη των φαρμακοποιών και των φυσιοθεραπευτών.











Σκοπός του υπουργείου Δικαιοσύνης «είναι να σπάσει το κλίμα φόβου των θυμάτων και να είναι εξασφαλισμένοι, από το νομικό πλαίσιο, οι επιστήμονες (ανακριτές, εισαγγελείς, δικαστές) που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά».

Ειδικότερα, με τα νέα μέτρα για την ενδοοικογενειακή βία προβλέπεται:

Προφυλάκιση για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας κακουργηματικού χαρακτήρα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, όπως βραχιολάκι και κατ' οίκον περιορισμός.Προσωρινή κράτηση έως έξι μήνες για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη κι αν αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.Εκτιτέες και χωρίς αναστολή οι ποινές για τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, ενώ δεν θα δίνεται η δυνατότητα μετατροπής της ποινής καθ' οιονδήποτε τρόπο.Παράταση της κράτησης, έως τις πέντε ημέρες, για τα αυτόφωρα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.Άμεση παραπομπή των κατηγορούμενων σε δίκη μετά την ανάκριση, χωρίς να μεσολαβεί κρίση δικαστικού συμβουλίου.Προστασία των θυμάτων με την πρόβλεψη ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στο δικαστήριο καθώς θα αρκεί η ανάγνωση της κατάθεσής τους στις Αρχές και η καταγγελία τους, εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη.Επιβολή περιοριστικών όρων πριν ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη για να προστατευθούν τα θύματα. Αν οι όροι αυτοί παραβιαστούν, προβλέπεται ποινή φυλάκισης για τον δράση και ενημέρωση της Αστυνομίας.Κάθε υποτροπή του δράστη καθιερώνεται ως επιβαρυντική περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, που οδηγεί στο μέγιστο ύψος της ποινής.Δυνατότητα του εισαγγελέα να μη δεχθεί συμφωνία των μερών για διαμεσολάβηση ή να την ανακαλέσει, όταν συντρέχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα του θύματος για συνειδητή επιλογή.Αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα για το αν πρέπει να αλλάξει και το καθεστώς επιμέλειας των παιδιών.Λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και από τρίτους.Δημιουργία αρχείου/ιστορικού αναφορών ενδοοικογενειακής βίας από τις αστυνομικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της δικογραφίας.Προστατευτικές διατάξεις για τα θύματα, κατ' εφαρμογήν Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.