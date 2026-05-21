Αναστάτωση προκλήθηκε στα φαρμακεία με τις νέες τιμές σε τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς η λιανική τιμή εμφανίστηκε αισθητά μειωμένη στο σύστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το EREVRON 19% 10g, όπου η λιανική τιμή εμφανίζεται πλέον στα 100,63 €, ενώ μέχρι πρότινος ήταν περίπου 128,35 €.

Το βασικό συμπέρασμα:Η πτώση της λιανικής τιμής δεν οφείλεται σε έναν μόνο λόγο. Προέκυψε από τον συνδυασμό οικειοθελούς μείωσης τιμών από την εταιρεία και ταυτόχρονης αλλαγής του τρόπου υπολογισμού, με το ανώτατο περιθώριο του φαρμακείου να μειώνεται από 35% σε 15%.Τι ίσχυε μέχρι τώρα;

Το ειδικό πλαίσιο τιμολόγησης των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης είχε θεσπιστεί με την...

.... υπουργική απόφαση Δ3(α) 73249/03.01.2023, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5/05.01.2023.

Με βάση εκείνο το πλαίσιο, το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου οριζόταν ενδεικτικά στο 35% επί της χονδρικής τιμής πώλησης, για τις περιπτώσεις που τα προϊόντα χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία.

Με απλά λόγια:Μέχρι σήμερα, η λιανική τιμή των προϊόντων αυτών υπολογιζόταν με βάση περιθώριο φαρμακείου 35% επί της χονδρικής τιμής.Τι άλλαξε τώρα;

Με τη νεότερη υπουργική απόφαση Δ3(α) 19962/13.05.2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2716/14.05.2026, τροποποιήθηκε το προηγούμενο πλαίσιο.

Πλέον, το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου για τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 15% επί της χονδρικής τιμής πώλησης.

Σημαντικό:Δεν άλλαξε απλώς μια τιμή προϊόντος. Άλλαξε και το ίδιο το περιθώριο με βάση το οποίο υπολογίζεται η λιανική τιμή στα φαρμακεία: από 35% σε 15%.Υπήρξε και οικειοθελής μείωση από την εταιρεία

Παράλληλα, στο νέο δελτίο τιμών του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι ενσωματώθηκαν αιτήματα μείωσης τιμών της εταιρείας ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για συγκεκριμένα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.

Δηλαδή, η μείωση δεν προέκυψε μόνο από τη θεσμική αλλαγή του περιθωρίου του φαρμακείου. Υπήρξε ταυτόχρονα και μείωση στις τιμές των προϊόντων κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

Παράδειγμα: EREVRON 19% 10g

Στο προηγούμενο δελτίο τιμών, το EREVRON 19% 10g είχε:

Στοιχείο Παλιά τιμή Τιμή παραγωγού 85,10 € Χονδρική τιμή 89,70 € Λιανική τιμή 128,35 €

Με το νέο δελτίο τιμών, το ίδιο προϊόν εμφανίζεται με:

Στοιχείο Νέα τιμή Τιμή παραγωγού 78,32 € Χονδρική τιμή 82,55 € Λιανική τιμή 100,63 €Ο νέος υπολογισμός της λιανικής:82,55 € χονδρική × 1,15 περιθώριο φαρμακείου × 1,06 ΦΠΑ = 100,63 €

Αν ίσχυε ακόμη το παλιό περιθώριο του 35%, η λιανική δεν θα έπεφτε σε αυτό το επίπεδο. Η μεγάλη διαφορά προκύπτει επειδή συνέβησαν ταυτόχρονα δύο πράγματα:

μειώθηκε η τιμή του προϊόντος, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας, μειώθηκε και το ανώτατο περιθώριο του φαρμακείου από 35% σε 15%. Γιατί δημιουργείται πρόβλημα στα φαρμακεία;

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τα φαρμακεία που είχαν ήδη προμηθευτεί απόθεμα με την παλιά, υψηλότερη τιμή.

Ένα φαρμακείο που αγόρασε προϊόν με την προηγούμενη χονδρική τιμή καλείται πλέον να το διαθέσει με τη νέα, μειωμένη λιανική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται σχεδόν όλο το αναμενόμενο περιθώριο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την πραγματική τιμή αγοράς, τις εκπτώσεις ή τους όρους προμήθειας, μπορεί να προκύψει και πραγματική οικονομική ζημία.

Το άδικο για το φαρμακείο:Η μείωση της τιμής μπορεί να είναι θετική για τον ασθενή, όμως δεν είναι δίκαιο το κόστος της αιφνιδιαστικής αλλαγής να μετακυλίεται στα φαρμακεία που είχαν ήδη αγοράσει στοκ με την παλιά τιμή.Σε τέτοιες αιφνιδιαστικές αλλαγές, το δίκαιο και λογικό είναι να υπάρξει τακτοποίηση για το υφιστάμενο απόθεμα των φαρμακείων. Εφόσον η μείωση τιμών έγινε κατόπιν αιτήματος της εταιρείας και εφαρμόστηκε άμεσα στη λιανική, πρέπει να δοθεί λύση για τα τεμάχια που είχαν αγοραστεί πριν από την αλλαγή.

Η λύση μπορεί να είναι πιστωτικό, εμπορική τακτοποίηση ή άλλος μηχανισμός κάλυψης της διαφοράς, ώστε το φαρμακείο να μη μετατραπεί σε απορροφητή της ζημίας.

Συμπέρασμα

Η νέα λιανική τιμή δεν είναι λάθος του συστήματος. Είναι αποτέλεσμα νέου δελτίου τιμών και νέου τρόπου υπολογισμού. Η μεγάλη μείωση προέκυψε από τον συνδυασμό οικειοθελούς μείωσης τιμών από την εταιρεία και μείωσης του ανώτατου περιθωρίου του φαρμακείου από 35% σε 15%. Αυτό όμως δημιούργησε σοβαρό ζήτημα για τα φαρμακεία που είχαν ήδη στοκ αγορασμένο με την προηγούμενη, υψηλότερη τιμή.

farmakopoioi

Πηγές Υ.Α. Δ3(α) 73249/03.01.2023 – Διατάξεις τιμολόγησης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ΦΕΚ Β΄ 5/05.01.2023:https://www.taxheaven.gr/circulars/42178/d3a-73249-3-1-2023 Υ.Α. Δ3(α) 19962/13.05.2026 – Τροποποίηση του πλαισίου τιμολόγησης, ΦΕΚ Β΄ 2716/14.05.2026:https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek%2F2026%2Fb%2Ffek_b_2716_2026.pdf Υπουργείο Υγείας – Επικαιροποίηση Δελτίου Τιμών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης, 20/05/2026:https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/14304-epikairopoihsh-deltioy-timwn-telikwn-proiontwn-farmakeytikhs-kannabhs... Προηγούμενο δελτίο τιμών τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τιμές EREVRON:https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/13492-laquo-symplhrwmatiko-deltio-timwn...