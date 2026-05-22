Την Κυριακή 18/5/2026 διεξήχθησαν οι ΓΣ των δύο συνεταιριστικών Ενεργειακών Κοινοτήτων Φαρμακοποιών «Απόλλων» και «Ηώς» και ακολούθησαν Εκλογές για την ανάδειξη νέων Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων!

Στις ΓΣ αναδείχθηκαν τα πεπραγμένα και οι δράσεις των Κοινοτήτων της προηγούμενης χρονιάς και παρουσιάστηκαν στα μέλη οι πρωτοβουλίες και οι στόχοι που επετεύχθησαν, αλλά και το όραμα για την εξέλιξη των δύο Κοινοτήτων, με σημαντικότερα τα:

-27/1/2025 ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 1MW ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ(ΟΙΚΙΑΚΑ) και 22/2/2025 ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 1 MW ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)

- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ (ΗΩΣ) 87.000Ε

- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΕ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ. ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΦΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΦΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

- -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΚΡΙΘΗΚΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΜΕ ΩΡΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΙΟ ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ). ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ !!!

- ΟΚΤΩΒΡΗΣ -ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟΥΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΤΗ ΔΕΗ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΛΟΤΟΣ –ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ 3 RUN TESTS ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ.

- ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2024 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 5261 ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΦΕΚ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΔΣ ΤΩΝ ΕΝ.ΚΟΙΝ. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΔΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) . ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΣΦΕ Β. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ. (ΝΑ ΘΥΜΗΣΩ ΟΤΙ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΤΟ 2023 ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 5037/23 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ 4513/18 ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.)

- ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ELECTRA ENERGY ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DRrise. DEMAND RESPONSE.

- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ 131.000

- ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΣ ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΔΕΣΜΗΣ: WWF, GREENPEACE, ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ELECTRA ENERGY, INZEB INSTITUTE OF ZERO ENERGY BILDINGS

- Επιστολή προς το ΥΠΕΝ με θέμα : “Προστασία του Θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων και Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τοποθέτηση της Δέσμης για τον αποκλεισμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων από το Πράσινο Ταμείο.

- ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ. ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΈΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΞΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000.000kWh ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ 600.000 ΕΥΡΩ ΟΦΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑΞΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ . 1630 ΑΝΤΙ 1500kWh ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΌΤΙ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ.

- ΓΙΑ ΤΟ 2026 ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΜΕ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ PROJECTS ΟΠΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ.

Ακολούθησαν εκλογές και έγινε μετά σύσταση των νέων ΔΣ και ΕΣ ως εξής:

ΕΚ «Απόλλων»:

ΔΣ:



Πρόεδρος: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ



Γραμματέας: ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Ταμίας: ΔΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΣ:



Προϊστάμενος: ΤΣΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ



Γραμματέας: ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΣΟΦΙΑ



Σύμβουλος: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΕΚ «Ηώς»:

ΔΣ:



Πρόεδρος: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ



Γραμματέας: ΧΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



Ταμίας: ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣ:



Προϊστάμενος: ΚΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Γραμματέας: ΤΣΙΒΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



Σύμβουλος: ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Ταυτόχρονα στις 22/5 έγινε η επίσημη θεσμοθέτηση της ενεργειακής δημοκρατίας στην Ευρώπη και στον Νομό Ηλείας, (όπου και ξεκίνησαν και οι δικές μας ενεργειακές κοινότητες) βγήκε κοινό Δελτίο Τύπου διάφορων ενεργειακών κοινοτήτων με κοινές δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των πολιτών:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλώς ήλθατε στην Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων!

Από το 2026 και κάθε χρόνο, στις 22 Μαΐου, γιορτάζουμε την επέτειο της στιγμής που η ενεργειακή δημοκρατία θεσμοθετήθηκε επίσημα στην ΕΕ μέσα από το πακέτο «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» το 2019.

Πρόκειται για μια πανελλαδική γιορτή που ξεπηδά από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, όπου οι ενεργειακές κοινότητες και οι ομάδες πολιτών που θέλουν να πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους, διοργανώνουν τις δικές τους ενημερωτικές δράσεις και τοπικές εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τις επιτυχίες τους.

Επιλέγουμε το «μέλλον»

Στα πλαίσια αυτής της γιορτής, τέσσερις Ενεργειακές Κοινότητες ευρείας βάσης που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο Νομό μας, έρχονται να συνεισφέρουν για άλλη μία φορά. Οι Ενεργειακές Κοινότητες: Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών «Απόλλων», Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών «Ηώς», «Ηλείων Επιχειρηματιών» και Πολιτών «Μινώα Αροάνια», αυτή τη φορά επιλέγουν το μέλλον, την παιδεία, τα παιδιά μας. «Μετά από τις πρώτες επαφές με αρμόδιους φορείς εκδηλώσαμε την πρόθεσή μας να δωρίσουμε πέντε κιτ φωτοβολταϊκών σε Λύκεια του νομού μας. Σκοπός μας να ξεκινήσει ένα μαγευτικό ταξίδι για τους μαθητές με όχημα τον συνεργατισμό και την ενέργεια. Μέσα από το μάθημα της Φυσικής ή άλλων μαθημάτων και πάντα υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους θα δοθούν ερεθίσματα για περιβαλλοντική ευαισθησία, ενεργειακή δημοκρατία, διαχείριση ενέργειας, αυτοπαραγωγή, αποθήκευση και αυτοκατανάλωση», εξηγούν οι πρόεδροι των Εν. Κοιν. «Απόλλων» και «Ηώς» Αργυρός Σπυρίδης, «Ηλείων Επιχειρηματιών» Ζώης Σιδηροκαστρίτης και «Μινώα Αροανία» Χαράλαμπος Γιαννόπουλος.

Μέσα από εργαστήρια οι μαθητές, θα μπορούν δουν στην πράξη το πώς τιθασεύουμε την ενέργεια. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς το μήνα Μάιο, τα σχολεία θα κάνουν μια παρουσίαση της πορείας τους σε θεματική που θα ανακοινώνεται στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία ανάλογα με την πρόοδο, εφευρετικότητα και καινοτομία στο χώρο της ενέργειας θα βραβεύονται ανάλογα από εμάς δίνοντας ένα κίνητρο συνέχισης της προσπάθειας.

«Η ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα μάς ξάφνιασε ευχάριστα», συμπληρώνουν οι πρόεδροι των τεσσάρων Ενεργειακών Κοινοτήτων, εκφράζοντας την επιθυμία και ελπίδα, κάθε χρόνο να προσφέρουν περισσότερα μέσα, γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το στίγμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων

Οι τέσσερις παραπάνω Ενεργειακές Κοινότητες, αθροιστικά παράγουν με επτά έργα Φ/Β πάρκων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού συνολικής ισχύος 6,5 MW.

Μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καλύπτουν ενεργειακά 1000 οικιακές παροχές ρεύματος, και 180 επιχειρήσεις 15 από τις οποίες είναι συνεταιρισμοί.

Είναι χορηγοί ενέργειας στο σωματείο Ένωση Ασθενών Ελλάδας καθώς και σε νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας.

Είναι μέλη της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας και μέσω αυτής στη RESCOOP.EU που είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Από φέτος, ξεκινούν πιλοτικά να γιορτάζουν την ημέρα των Ενεργειακών Κοινοτήτων πανελλαδικά στις 22 Μαΐου με σκοπό να εδραιωθεί πανευρωπαϊκά.

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να τις γνωρίσει, μέσα από τις παρακάτω ιστοσελίδες: https://energy4us.gr/ https://minoanenergy.com/ https://desmi.info/ ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί επίσης να συμμετέχει σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιούν.

