Χορηγία Επικοινωνίας10 χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς

Ο θεσμός που ανέδειξε πρώτος τις καλές πρακτικές στο φαρμακείο γιορτάζει μία δεκαετία παρουσίας.

Στις 10 Ιουνίου 2026, το εντυπωσιακό Roof Garden του UNIC Athens στο Ελληνικό θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2026, τη βραδιά που εδώ και δέκα χρόνια συγκεντρώνει τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα.

Τα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς, διοργάνωση της NOUFIO Communication Services, αποτελούν τον πρώτο θεσμό που ανέδειξε και επιβράβευσε τις καλές πρακτικές, την καινοτομία και την ουσιαστική προσφορά στον χώρο του φαρμακείου.

Από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο, διατηρώντας ένα στοιχείο που τα κάνει πραγματικά μοναδικά: πέρα από την Κριτική Επιτροπή, ενεργό ρόλο στην ανάδειξη των νικητών έχουν και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί της χώρας.

Μια βραδιά υψηλού κύρους και ουσιαστικής αναγνώρισης

Σε ένα ιδιαίτερο setting με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της επιστημονικής κοινότητας, της φαρμακοβιομηχανίας, των φαρμακευτικών συλλόγων και του επιχειρηματικού κόσμου θα συναντηθούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στην πρόοδο, την ποιότητα και την εξέλιξη της φαρμακευτικής αγοράς.

Την παρουσίαση της τελετής θα πραγματοποιήσουν ο...

.... ηθοποιός Αναστάσης Ροϊλός και η Γενική Διευθύντρια της NOUFIO Communication Services, Σοφία Κούνουπα.

Οι νικητές θα προκύψουν μέσα από το καθιερωμένο μικτό σύστημα αξιολόγησης των Αριστείων, το οποίο συνδυάζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία των φαρμακοποιών με την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος της Επιτροπής για το 2026 είναι ο Καθηγητής Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, Ακαδημαϊκός και τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Κωνσταντίνος Δεμέτζος.

Τα τιμητικά βραβεία «Αριστίνδην»

Όπως κάθε χρόνο, ιδιαίτερη θέση στη βραδιά θα έχουν τα τιμητικά βραβεία «Αριστίνδην», μέσα από τα οποία ο θεσμός αναγνωρίζει πρόσωπα και οργανισμούς με διαχρονικό και ουσιαστικό αποτύπωμα στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς.

Για το 2026 θα τιμηθούν:

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Παρασκευάς Δάλλας, για τη διαχρονική του συμβολή στη φαρμακευτική έρευνα, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την εξέλιξη της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Η Φαρμακοποιός και Quality & Training Manager της Frezyderm ΑΒΕΕ, Χρυσούλα Γκούσκου, για τη σημαντική της συνεισφορά στην εκπαίδευση των φαρμακοποιών και στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας στον χώρο του φαρμακείου. Τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί στην εταιρεία Vican, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων δυναμικής παρουσίας στη φαρμακευτική αγορά και τη διαχρονική της συμβολή στην ανάπτυξη του ελληνικού φαρμακείου.Περισσότερο από μια απονομή

Σε μια εποχή όπου η φαρμακευτική αγορά μεταβάλλεται διαρκώς — από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις νέες ανάγκες των ασθενών και του σύγχρονου φαρμακείου — τα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς συνεχίζουν να αναδεικνύουν εκείνους που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνουν.

Γιατί, τελικά, η αριστεία στον χώρο της υγείας δεν αφορά μόνο την καινοτομία. Αφορά το αποτύπωμα που αφήνεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

farmakopoioi