Σημαντική ενημέρωση: Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τις εταιρείες που διακινούν σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης, αποφασίστηκε διαδικασία ώστε τα φαρμακεία να μην επιβαρυνθούν οικονομικά από τη μείωση της χονδρικής τιμής.

Ο ΠΦΣ ενημερώνει τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας σχετικά με τη διαδικασία πίστωσης στα φαρμακεία της διαφοράς στη χονδρική τιμή για τα σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης.

Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μείωση της χονδρικής τιμής που προέκυψε με το Δελτίο Τιμών της 20ης Μαΐου 2026, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από 21/05/2026.

Όπως είχαμε επισημάνει και στη χθεσινή μας ανάρτηση, η μείωση των τιμών, σε συνδυασμό με το νέο ανώτατο περιθώριο κέρδους, δημιουργούσε πρακτικό ζήτημα για τα φαρμακεία που είχαν ήδη προμηθευτεί προϊόντα σε υψηλότερες τιμές.

Τι προβλέπεται ανά περίπτωση1. Σκευάσματα που αγοράστηκαν απευθείας από τις εταιρείες

Για τα σκευάσματα που τα φαρμακεία προμηθεύτηκαν απευθείας από τις εταιρείες, θα πραγματοποιηθεί απευθείας πίστωση προς τα φαρμακεία της διαφοράς που προέκυψε από τη μείωση της χονδρικής τιμής.

2. Σκευάσματα που προμηθεύτηκαν μέσω φαρμακαποθηκών

Για τα σκευάσματα που προμηθεύτηκαν τα φαρμακεία μέσω φαρμακαποθηκών, προβλέπεται διαδικασία:

επιστροφής τους με δελτίο αποστολής προς τη φαρμακαποθήκη, πίστωσης στις αρχικές τιμές κτήσης, και επανατιμολόγησης με τις νέες μειωμένες τιμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΦΣ, η διαδικασία αυτή είναι αντίστοιχη με εκείνη που είχε εφαρμοστεί για τα σκευάσματα Xarelto.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα φαρμακεία, καθώς αποτρέπει το ενδεχόμενο να υποστούν ζημία από αποθέματα που είχαν αγοραστεί με υψηλότερη χονδρική τιμή και πλέον θα πρέπει να διατεθούν με βάση το νέο μειωμένο πλαίσιο τιμολόγησης.

Με απλά λόγια, η παρέμβαση του ΠΦΣ οδηγεί σε μια πρακτική λύση για το στοκ που βρίσκεται ήδη στα φαρμακεία, διασφαλίζοντας ότι η μεταβολή των τιμών δεν θα μετατραπεί σε οικονομική απώλεια για τον φαρμακοποιό.

Πρακτική επισήμανση προς τους συναδέλφους:Καλό είναι κάθε φαρμακείο να ελέγξει άμεσα από ποιο κανάλι προμηθεύτηκε τα συγκεκριμένα σκευάσματα, δηλαδή απευθείας από εταιρεία ή μέσω φαρμακαποθήκης, ώστε να ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία πίστωσης.

Η ανακοίνωση του ΠΦΣ ξεκαθαρίζει ότι στόχος της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί πως κανένα φαρμακείο δεν θα υποστεί ζημία από τη μεταβολή των χονδρικών τιμών στα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Πρόκειται για μια απαραίτητη παρέμβαση, καθώς οι αλλαγές στις τιμές δεν πρέπει να επιβαρύνουν τα φαρμακεία που είχαν ήδη προμηθευτεί προϊόντα με προηγούμενες, υψηλότερες τιμές κτήσης.

Πηγές - Σχετικά Ανακοίνωση ΠΦΣ, 22/05/2026: «Διαδικασία πίστωσης στα φαρμακεία της διαφοράς στη χονδρική τιμή για τα σκευάσματα φαρμακευτικής κάνναβης» Προηγούμενη ανάρτηση στο farmakopoioi για τις αλλαγές στις τιμές των σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης