2026-05-20 13:01:41
Φωτογραφία για Νέα εποχή στον Όμιλο ANT1: Ο Γιάννης Μιχελάκης στη θέση του Στρατή Λιαρέλλη;

Αλλαγές σε υψηλό επίπεδο καταγράφονται στον Όμιλο ANT1, με τον Γιάννη Μιχελάκη να αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη θέση που κατείχε μέχρι πρότινος ο Στρατής Λιαρέλλης, σηματοδοτώντας μια νέα διοικητική σελίδα για τον οργανισμό του Θοδωρή Κυριακού.

Ο Στρατής Λιαρέλλης αποχωρεί έπειτα από μια πορεία σχεδόν 39 ετών στον όμιλο, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε σε καίριες θέσεις ευθύνης και αποτέλεσε ένα από τα πιο στενά και έμπιστα στελέχη τόσο του Μίνωα όσο και του Θοδωρή Κυριακού. Η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικές περιόδους ανάπτυξης και στρατηγικών αποφάσεων του οργανισμού.

Τη σκυτάλη φαίνεται να παίρνει πλέον ο Γιάννης Μιχελάκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται στην K-Group συμφερόντων Θοδωρή Κυριακού και αναμένεται να αποκτήσει ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στον όμιλο.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της προηγούμενης ιδιότητας του κ. Μιχελάκη ως μέλους του ΕΣΡ. Παρότι έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό από την Ανεξάρτητη Αρχή, το όνομά του εξακολουθεί να εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΡ ως μέλος της σύνθεσής του.

Σε νομικό επίπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να προκύπτει θέμα ασυμβίβαστου, καθώς η συνεργασία του αφορά εταιρική δραστηριότητα εκτός του στενού πυρήνα των media, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει διετή απαγόρευση συνεργασίας πρώην μελών του ΕΣΡ με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Σοκ με το 0,3% της «Pop Μαγειρικής»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Σοκ με το 0,3% της «Pop Μαγειρικής»
Ζέτα Μακρυπούλια: Παραμένει στον ΑΝΤ1 και επιστρέφει με ανανεωμένο το «Ρουκ Ζουκ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ζέτα Μακρυπούλια: Παραμένει στον ΑΝΤ1 και επιστρέφει με ανανεωμένο το «Ρουκ Ζουκ»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ANT1: Στην τελική ευθεία το casting για το «Ντέρτι»
ANT1: Στην τελική ευθεία το casting για το «Ντέρτι»
Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»
Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»
Σία Κοσιώνη – ANT1: Τα τρία σενάρια που συζητιούνται έντονα για τη νέα τηλεοπτική χρονιά...
Σία Κοσιώνη – ANT1: Τα τρία σενάρια που συζητιούνται έντονα για τη νέα τηλεοπτική χρονιά...
Γιάννης Τριανταφυλλάκης : Συνεχείς δράσεις αποψιλώσεων για πυροπροστασία , δεντροφυτεύσεων και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων
Γιάννης Τριανταφυλλάκης : Συνεχείς δράσεις αποψιλώσεων για πυροπροστασία , δεντροφυτεύσεων και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων
Eurovision 2026: Στην 6η θέση η Ελλάδα, 21η η Κύπρος στον μεγάλο τελικό
Eurovision 2026: Στην 6η θέση η Ελλάδα, 21η η Κύπρος στον μεγάλο τελικό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Κυρίαρχο το «Live News» – Δυνατός ο «Τροχός», χαμηλά το «Rouk Zouk»
Απογευματινή Ζώνη: Κυρίαρχο το «Live News» – Δυνατός ο «Τροχός», χαμηλά το «Rouk Zouk»
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
Στο «Στούντιο 4» Καραβάτου και Φερεντίνος; Όλο το παρασκήνιο
Στο «Στούντιο 4» Καραβάτου και Φερεντίνος; Όλο το παρασκήνιο
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/5/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»