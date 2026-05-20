Αλλαγές σε υψηλό επίπεδο καταγράφονται στον Όμιλο ANT1, με τον Γιάννη Μιχελάκη να αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη θέση που κατείχε μέχρι πρότινος ο Στρατής Λιαρέλλης, σηματοδοτώντας μια νέα διοικητική σελίδα για τον οργανισμό του Θοδωρή Κυριακού.

Ο Στρατής Λιαρέλλης αποχωρεί έπειτα από μια πορεία σχεδόν 39 ετών στον όμιλο, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε σε καίριες θέσεις ευθύνης και αποτέλεσε ένα από τα πιο στενά και έμπιστα στελέχη τόσο του Μίνωα όσο και του Θοδωρή Κυριακού. Η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικές περιόδους ανάπτυξης και στρατηγικών αποφάσεων του οργανισμού.

Τη σκυτάλη φαίνεται να παίρνει πλέον ο Γιάννης Μιχελάκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται στην K-Group συμφερόντων Θοδωρή Κυριακού και αναμένεται να αποκτήσει ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στον όμιλο.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της προηγούμενης ιδιότητας του κ. Μιχελάκη ως μέλους του ΕΣΡ. Παρότι έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό από την Ανεξάρτητη Αρχή, το όνομά του εξακολουθεί να εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΡ ως μέλος της σύνθεσής του.

Σε νομικό επίπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να προκύπτει θέμα ασυμβίβαστου, καθώς η συνεργασία του αφορά εταιρική δραστηριότητα εκτός του στενού πυρήνα των media, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει διετή απαγόρευση συνεργασίας πρώην μελών του ΕΣΡ με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

