





Την κορυφή της prime time ζώνης κατέκτησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε 16.3% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε πρώτο στη βραδινή μάχη τηλεθέασης.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το «MasterChef 10» με 15.8%, ενώ το «Να Μ’ Αγαπάς» κατέγραψε επίσης υψηλή επίδοση με 14.3%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 12.9%, ενώ το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» ακολούθησε με 12.4%. Οι «Σούπερ Ήρωες» κινήθηκαν στο 11.7%.

Πιο πίσω βρέθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 9.6%, το «Grand Hotel» με 9.1%, η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» με 8.9% και τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 8.8%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς κινήθηκαν το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 5.2%, το «Ασθενοφόρο» του ΣΚΑΪ με 4.6%, η ταινία «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.6%, ενώ το «Κόκκινο Ποτάμι» (Open) σημείωσε μόλις 2.3%. Το «Το Παιδί» περιορίστηκε στο 2.9%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» κράτησε την πρωτιά με 8.1%, ενώ το «Status Quo» κατέγραψε 4.2% και το «Prime Time» 2.8%.

Πηγή: tvnea.com