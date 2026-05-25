Η Κίνα καταδικάζει την θανατηφόρα επίθεση σε τρένο στο Πακιστάν, υπόσχεται συνέχιση της συνεργασίας της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
2026-05-25 14:38:18
Η Κίνα καταδίκασε τη Δευτέρα την θανατηφόρα επίθεση σε επιβατικό τρένο στο Πακιστάν που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους.Η επίθεση, η οποία πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας, έλαβε χώρα την Κυριακή στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν, ανέφερε το Xinhua.«Η Κίνα καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση, αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε μορφή τρομοκρατίας και sidirodromikanea
