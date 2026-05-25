2026-05-25 05:28:27

Έκρηξη βόμβας έπληξε ένα λεωφορείο που μετέφερε προσωπικό ασφαλείας του Πακιστάν και τις οικογένειές τους στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν την Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι, στην τελευταία μεγάλη επίθεση για την οποία την ευθύνη ανέλαβαν αυτονομιστές μαχητές.Η έκρηξη σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυμάτισε περίπου 70, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της επαρχιακής κυβέρνησης και των sidirodromikanea

