Η δυναμική πορεία που καταγράφει το «Your Face Sounds Familiar» τις Κυριακές φαίνεται πως αλλάζει τον σχεδιασμό του ΑΝΤ1 για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το κανάλι δίνει πλέον ξεκάθαρο βάρος στη μεγάλη ψυχαγωγία και στα μουσικά formats, αναζητώντας παραγωγές που μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό τηλεοπτικό γεγονός στην prime time.Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη δύο ιδιαίτερα γνωστά projects, με τον σταθμό να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή τους μέσα στη νέα σεζόν.Ένα από αυτά είναι το «Στην υγειά μας», το οποίο ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα μορφή. Η ιστορική μουσική εκπομπή, που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2004 από την ΕΡΤ και στη συνέχεια πέρασε από Alpha και ΣΚΑΪ μέχρι το τέλος της το 2021, φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα τηλεοπτικό comeback. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη επεξεργαστεί ένα πιο σύγχρονο concept, με διαφορετική αισθητική και ανανεωμένο στήσιμο, διατηρώντας όμως τον βασικό πυρήνα της εκπομπής, δηλαδή τη live μουσική και τις ζωντανές ερμηνείες ελληνικών και ξένων τραγουδιών. Ο ΑΝΤ1 βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να εντάξει το project στο νέο του πρόγραμμα, θέλοντας να ενισχύσει το μουσικό στοιχείο στο ψυχαγωγικό του χαρτοφυλάκιο.Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο επιστρέφει και το «Dancing with the Stars». Το δημοφιλές χορευτικό show, που έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο επιτυχημένες σεζόν του ΑΝΤ1, φαίνεται πως προετοιμάζεται για νέο κύκλο. Μετά τις έξι σεζόν που προβλήθηκαν από τον ΑΝΤ1 και την παρουσία του στο Star, το format βρίσκεται ξανά υπό συζήτηση για την τηλεοπτική του επαναφορά. Οι επαφές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ήδη εξετάζονται τα οικονομικά δεδομένα και το απαιτούμενο budget, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και ακριβές παραγωγές ψυχαγωγίας.Όλα δείχνουν πως ο ΑΝΤ1 θέλει να επενδύσει πιο επιθετικά στη λαμπερή entertainment ζώνη, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με μεγάλα show, μουσική και γνώριμα τηλεοπτικά brands που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο κοινό.Πηγή: tvnea.com