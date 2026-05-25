





Μετά την επιτυχία του «Άγιου Έρωτα», ο Alpha φαίνεται πως ετοιμάζει ήδη το επόμενο δυνατό χαρτί του για την prime time ζώνη, επενδύοντας ξανά στη μυθοπλασία αλλά με εντελώς διαφορετικό ύφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το κανάλι προχωρά στην ανάπτυξη της νέας δραματικής σειράς «Αμαρτίες και Ρόδα», η οποία βασίζεται στο τουρκικό format «Güller ve Günahlar». Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Kanal D το φθινόπωρο του 2025, με τον διεθνή τίτλο «Sins and Roses», καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης στην Τουρκία.

Η ελληνική μεταφορά βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια προετοιμασίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες υπήρξε σημαντική αλλαγή σε επίπεδο παραγωγής. Αν και αρχικά το project είχε δοθεί στην Prima Visions, την εταιρεία πίσω από τον «Άγιο Έρωτα», τελικά αποφασίστηκε να περάσει στην Πεδίο Productions, η οποία αναλαμβάνει πλέον εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της σειράς.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν ισχυρό άνδρα που έχασε σε νεαρή ηλικία τον πατέρα και την περιουσία του, καταφέρνοντας αργότερα να δημιουργήσει από το μηδέν μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Η ζωή του όμως ανατρέπεται όταν αποκαλύπτεται πως η σύζυγός του κρατούσε για χρόνια ένα μεγάλο μυστικό: την ύπαρξη ενός παιδιού. Στην προσπάθειά του να ξετυλίξει το σκοτεινό παρελθόν της, στο πλευρό του βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση της αλήθειας.

Όπως φαίνεται, ο Alpha ετοιμάζει ακόμη μία καθημερινή δραματική παραγωγή με έντονο συναίσθημα, οικογενειακά μυστικά και δυνατές ανατροπές, φιλοδοξώντας να διατηρήσει τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

