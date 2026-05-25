Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία του «Your Face Sounds Familiar» το βράδυ της Κυριακής, με το φαντασμαγορικό show να καταγράφει μέσο όρο 18,2% στο δυναμικό κοινό, παρά τον πολύ ισχυρό ανταγωνισμό από τον μπασκετικό αγώνα του Ολυμπιακού που βρισκόταν απέναντι.

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 κράτησε σταθερά υψηλές επιδόσεις σε όλη τη διάρκειά του, ενώ όσο περνούσε η ώρα ανέβαζε ακόμη περισσότερο στροφές, φτάνοντας σε πολύ υψηλά ποσοστά μετά τα μεσάνυχτα. Είναι χαρακτηριστικό πως στο τελευταίο τέταρτο της βραδιάς όταν τέλειωσε το μπάσκετ, το show εκτοξεύθηκε στο 26,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που συνεχίζει να διαθέτει στο τηλεοπτικό κοινό.

Αναλυτικά τα τέταρτα του «Your Face Sounds Familiar»:

21:00 – 21:15: 13,6% 21:15 – 21:30: 16,1% 21:30 – 21:45: 15,9% 21:45 – 22:00: 15,7% 22:00 – 22:15: 17,8% 22:15 – 22:30: 15,5% 22:30 – 22:45: 14,2% 22:45 – 23:00: 13,4% 23:00 – 23:15: 17,5% 23:15 – 23:30: 16,2% 23:30 – 23:45: 16,6% 23:45 – 00:00: 19,8% 00:00 – 00:15: 23,6% 00:15 – 00:30: 23,6% 00:30 – 00:45: 20,1% 00:45 – 01:00: 26,2% 01:00 – 01:15: 23,0%

Το «Your Face Sounds Familiar» απέδειξε πως παραμένει ένας από τους πιο ανθεκτικούς entertainment τίτλους της ελληνικής τηλεόρασης, καταφέρνοντας να διατηρήσει υψηλό ενδιαφέρον ακόμη και απέναντι σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός.

