2026-05-27 10:24:33
 Αθήνα,  27/5/2026

17ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη», ήταν το θέμα της ενότητας που αναπτύχθηκε κατά το κλείσιμο  του 17ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή του Προεδρείου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Προέδρων των τεσσάρων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Κρήτης.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις που θα καθορίσουν το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου. Τοποθετήθηκαν σχετικά οι κ.κ.  Σεραφείμ Ζήκας (Α΄Αντιπρόεδρος ΠΦΣ) και Εμμανουήλ Κατσαράκης  (Γεν. Γραμματέας ΠΦΣ – πρόεδρος Φ.Σ.  Χανίων) όπως και οι πρόεδροι κ.κ. Κωνσταντίνος Βαρδιάμπασης (Φ.Σ.Ρεθύμνου) και Δημήτριος Πενίδης (Φ.Σ.Λασιθίου) και ο πρόεδρος του Φ.Σ. Ηρακλείου κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης που ήταν και συντονιστής του τραπεζιού.

Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι...

.... το φαρμακείο εξελίσσεται σε πολυδιάστατο και στρατηγικό εταίρο της υγείας, της πρόληψης, της κοινωνικής παρέμβασης της έρευνας και της καινοτομίας.

