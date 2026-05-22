Αν έχεις κάτιγια το οποίο αξίζει να παλέψεις,πάλεψε και μην τα παρατάς!Η ευτυχία είναι εφικτή.Αν ξέρεις πού βρίσκεται και με ποιον θα τη βρεις, μην χάνεις χρόνο!Άρπαξέ την και κράτα την γερά.Η ζωή είναι φευγαλέα.Και για να μην μετανιώνεις για χαμένες ευκαιρίες αργότερα στη ζωή σου, είναι καλύτερο να επαινείς τον εαυτό σου και να είσαι περήφανος για αυτόν,για το θάρρος σου, τη δύναμη της θέλησής σου,τη δύναμη του πνεύματός σου και την ικανότητα να βαδίζεις σε ανεξερεύνητα, άγνωστα, δικά σου μονοπάτια.και ποια βότανα ντίνα θα με βοηθούσαν να έχω θέληση και δύναμη πνεύματος?Θα έλεγα πως δεν υπάρχει κάποιο βότανο που να “δίνει” κυριολεκτικά θέληση ή δύναμη πνεύματος, αλλά υπάρχουν βότανα που μπορούν να βοηθήσουν έμμεσα, προσφέροντας περισσότερη ενέργεια,περισσότερη συγκέντρωση,περισσότερη αντοχή στο στρες και περισσότερη καλή διάθεση, περισσότερο "κέφι"1. και ας δούμε πρώτα τα βότανα της "πόρτας" μας:-. το πολύτιμό μας χαμομήλιτο πανάρχαιο ίαμα με το πλήθος των ιδιοτήτων και χρήσεωνΟι θεραπευτικές δυνάμεις του χαμομηλιού, μας προστατεύουν από την αυγή του πολιτισμού μας - αποτελεσματικό για νευρική ένταση.-. το απαραίτητό μας μελισσόχορτο, για την χαλάρωσή μας,για την ηρεμία μας, χωρίς απαραίτητα να φέρνει υπνηλία,για την μείωση του οξειδωτικού στρες, αλλά και για ενίσχυση των γνωστικών μας λειτουργιών,για την πνευματική μας διαύγεια και για καθαρό μυαλό!-. το ιερό μας δεντρολίβανο, για την νεότητά μας,για την μνήμη μας,για την πνευματική εγρήγορση,για την διαύγεια,την ψυχική αντοχή,την κινητοποίηση όταν υπάρχει αδράνεια,για την συγκέντρωσή μας - και μόνο το άρωμά του επηρεάζει τη συγκέντρωσή μας, την μνήμη εργασίας και τη γνωστική επεξεργασία και οι μαθητές στην αρχαία Ελλάδα φορούσαν κλαδάκια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και είχαν δίκιο, η βιολογία επιτέλους το επιβεβαίωσε, ή μήπως το ξανα-ανακάλυψε;-. το βότανο της "αθανασίας" μας και της σοφίας το φασκόμηλο - που συνδέεται με την καθαρή σκέψη και συγκέντρωση,με την προσοχή,την κρίση και την αξιολόγηση,την πνευματική διαύγειατην σταθερότητα σκέψηςτην ενίσχυση μνήμηςτη συλλογιστική,την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων!-. το τσάι του βουνού για πνευματική κόπωσηήπιο άγχος,καθαρότητα σκέψης,σταθερή ενέργεια χωρίς ένταση όπως ο καφές!-. το θυμάρι μας με τον "φωτεινό" και διεγερτικό χαρακτήρα του για το θάρρος,την ζωτικότητα,ενεργητικότητα.-. η λουίζα - δεν δίνει τόσο "ένταση", όσο την βοήθειά της όταν η θέληση πέφτει λόγω στρες και νοητικής υπερφόρτωσης!μας χαλαρώνει χωρίς να μας βαραίνει,μας χαρίζει ψυχική ισορροπία,μας βοηθά να παραμένει καθαρό μυαλό μας σε περιόδους άγχους και υπερφόρτωσης!-. το δίκταμο, το πολύτιμο κρητικό βότανο με τον "ζεστό" και ενισχυτικό χαρακτήρα του, συνδέεται με την εσωτερική μας αντοχήτην ανάκτηση των δυνάμεων,την ψυχική ανάταση μετά από εξάντληση2. τώρα πάμε στα λίγο πιο μακρυνά μας:-. rhodiola rosea - η "χρυσή ρίζα"η rhodiola rosea θεωρείται από τις πιο πολύτιμες ρίζες για την πνευματική μας αντοχή, για όλες εκείνες τις στιγμές που η κόπωση και ψυχικό στρες μας περιτριγυρίζουν,για καθαρότητα σκέψης και επιμονή.3. και στα μακρινά μας:-. Panax ginsengΣυνδέεται παραδοσιακά με την ζωτικότητα,την αυτοπειθαρχία και αντοχή.Αυξάνει την εγρήγορση, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τα άλλα βότανα!-. ashwagandha/Withania somnifera για εσωτερική σταθερότητα,για όταν το άγχος αποδυναμώνει τη θέλησή μας,για όταν η “έλλειψη θέλησης” προέρχεται από εξάντληση ή υπερφόρτωση! - όχι παρατεταμένη χρήση.-. Yerba mate/Ilex paraguariensis και μας δίνει καθαρή ενέργεια,συγκέντρωση,δύναμη,κίνητρο.Για ηρεμία και εσωτερική σταθερότητα!...και τώρα θα προσεγγίσω περισσότερο “παραδοσιακά” και πνευματικά:-. το βότανο της "αθανασίας" μας το φασκόμηλο συνδέεται με σοφία και καθαρό μυαλό,-. ο βασιλικός συνδέεται με την δύναμη και την προστασία!Για ενέργεια-. το Panax ginseng έμας χαρίζει εντονη ζωτικότητα και αντοχή και είναι πάντα παρόν όταν νιώθεουμε εξάντληση ή χαμηλό κίνητρο, συνδέεται με θέληση, αποφασιστικότητα και αντοχή.-. το Yerba mate/Ilex paraguariensis μας χαρίζει “καθαρή” ενέργεια και συγκέντρωση!-. η rhodiola rosea - η "χρυσή ρίζα" μας ισορροπεί, μας χαρίζει ενέργεια χωρίς να μας “εξαντλεί” μας χαρίζει αυτοπειθαρχία και αντοχή πνεύματος!Μας βοηθά στην ψυχική αντοχή, στη συνέπεια και στο να μην “σβήνεις” υπό πίεση.... και να διαλέξω μόνο ένα ανά κατηγορία:-. διαύγεια → δεντρολίβανο-. ενέργεια → Yerba mate/Ilex paraguariensis-. αυτοπειθαρχία → Rhodiola rosea-. ηρεμία → Ashwagandha...και να διαλέξω μόνο ένα για πνευματική πρακτική, διαλογισμό και ψυχική αντοχή:-. τσάι του βουνού → γαλήνη-. φασκόμηλο → διαύγεια-. δεντρολίβανο → εγρήγορση-. δίκταμο → αντοχή και ανθεκτικότητα-. λουίζα → αρμονία και ισορροπία-. θυμάρι → θάρρος... και διαλέγω τον πιο ήσυχο συνδυασμό για πιο εσωτερική/στοχαστική πρακτική, ο οποίος είναι:-. τσάι του βουνού + λουίζα...και για ψυχική δύναμη και σταθερότητα:-. φασκόμηλο + δίκταμο + λίγο δεντρολίβανο...και για πρωινό διαλογισμό ή συγκέντρωση διαλέγω:-. φασκόμηλο + δεντρολίβανο.επίλογος...και να θυμόμαστε πως τα βότανά μας δεν χρειάζονται εργαστήρια για να συνθέσουν τις θεραπευτικές τους ουσίες.Ξέρουν ακριβώς πώς να επιβιώσουν στο κρύο ή στη ζέστη και πώς να αναπτύξουν συστατικά που προστατεύουν τόσο τα ίδια, όσο και εμάς τους ανθρώπους!Είναι η σοφία της εξέλιξης εκατομμυρίων ετών.Με την αμόλυντη σοφία τους, που δεν έχει διαφθαρεί από σκοπιμότητες,εγωισμό,κοινωνικά στερεότυπα και από την "πονηριά" του κόσμου, μας χαρίζουν μια "βαθιά", οργανική και θεραπευτική δύναμη και βοήθεια, ώστε να επαναφέρουμε τον οργανισμό μοας που τυχόν νοσεί, στη πρότερη υγιή του κατάσταση!Εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη διάνοια, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η φύση έχει "κλειδώσει" λύσεις,γιατρειά και ισορροπία μέσα σε ένα μικρούλι άνθος,σε ένα φύλλο,σε μία ρίζα!!!έρρωσθεκείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia