2026-05-26 10:44:46
Φωτογραφία για Οι φαρμακοποιοί απέκτησαν πρόσβαση στο Μητρώο Εμβολιασμού Ενηλίκων



Η δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών ενηλίκων από φαρμακοποιούς, όπως ορίζει και ο Ν.5102/2024 στο άρθρο 47, είναι πλέον γεγονός με την ενεργοποίηση της πρόσβασής τους στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων.

Μέσω αυτού, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να καταχωρίζουν τους εμβολιασμούς που διενεργούν στα φαρμακεία τους, να βλέπουν το ιστορικό εμβολιασμών των πολιτών, αλλά και να εμπλουτίζουν το σύστημα με θέματα ασφαλείας, όπως είναι οι τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.

 

Ειδικότερα, η είσοδος στο Μητρώο γίνεται μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr/portal/) και τα στοιχεία/κωδικούς που χρησιμοποιούνται στο Σύστημα Ηλ. Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Στην οθόνη θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι επιλογές: 





α) «Καταχώριση Εμβολιασμού», που επιτρέπει την καταχώριση εμβολιασμών με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα, 

β) «Ιστορικό εμβολιασμών», από όπου ο φαρμακοποιός μπορεί να δει το σύνολο των εκτελεσμένων εμβολιασμών αλλά και καταγράψει συμβάντα εμφάνισης παρενεργειών, 

γ) η υποκαρτέλα «Εμβολιασμοί» που δείχνει το σύνολο των προγραμματισμένων εμβολιασμών.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης διενέργειας εμβολιασμού, αλλά και επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης του Μητρώου.



Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr


farmakopoioi
