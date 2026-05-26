2026-05-26 10:42:02

Σοβαρές ανισότητες στην πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες, καταδεικνύουν δύο νέες μελέτες. Μάλιστα, στην Ελλάδα έρχονται λιγότερα νέα καινοτόμα φάρμακα και μάλιστα με καθυστέρηση σχεδόν δύο χρόνων από την έγκρισή τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).



Τα στοιχεία των μελετών παρουσίασε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Πιο αναλυτικά:



Η μελέτη Patients W.A.I.T. Indicator (EFPIA-IQVIA) 2025, διεξάγεται από το 2004 και καλύπτει 36 χώρες. Η μελέτη κατέδειξε πως λιγότερη φαρμακευτική καινοτομία φτάνει στους Έλληνες ασθενείς, καθώς μόλις 69 από τα 168 νέα φάρμακα που πήραν έγκριση από τον ΕΜΑ, ήρθαν στην Ελλάδα το διάστημα 2021 – 2024, έναντι 75 στα 173 το διάστημα 2020 – 2023.



