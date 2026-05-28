Καθαρή πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη για τη «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε υψηλό 18.0% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε «Το Πρωινό» με 12.1%, ενώ το «Buongiorno» ακολούθησε με 10.2%.

Το «Breakfast@Star» σημείωσε 8.5%, ενώ το «10 Παντού» κινήθηκε στο 6.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 4.7% και το «Πρωίαν σε είδον» με 3.7%.

