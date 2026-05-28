Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 21.3% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Happy Day στον Alpha XIII», το οποίο κατέγραψε 20.9%, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 10.4%, ενώ το «Σήμερα» κινήθηκε στο 7.5%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Νωρίς – Νωρίς» με 5.2% και το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 5.1%.

