ΠΦΣ: Εξακολουθούμε να διαθέτουμε αποκλειστικά τα ΜΗΣΥΦΑ από τα φαρμακεία μας ως φυσικά σημεία

Η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν προσφυγής “συναδέλφου” φαρμακοποιού σχετικά με τη δυνατότητα διαδικτυακής διακίνησης ΜΗΣΥΦΑ από ιδιωτικό φαρμακείο και όχι αποκλειστικά από φυσικό σημείο, ασφαλώς αποτελεί μία εξέλιξη που αξιολογείται με σοβαρότητα και είναι φυσικά αντιμετωπίσιμη. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος στη Χώρα μας. Θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του ζητήματος και στη συνέχεια σχετική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης.Η ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν ουσιαστικά τη λειτουργία του φαρμακείου και τον τρόπο πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών φαρμακείων, με το εκτεταμένο δίκτυο και τον κρίσιμο ρόλο τους στην παροχή υπηρεσιών σε κάθε σημείο της χώρας, η επιστημονική ευθύνη του φαρμακοποιού, η ασφάλεια των ασθενών και η ανάγκη ορθής χρήσης ακόμη και των ΜΗΣΥΦΑ, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους που δεν μπορούν να αγνοηθούν και είναι ήδη γνωστές στην ελληνική κυβέρνηση.Ως θεσμικός φορέας, έχουμε ήδη συζητήσει με το Υπουργείο Υγείας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και έχουμε επεξεργαστεί λύσεις ακόμη και μετά αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άλλωστε, στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε και επιλύσαμε σειρά σοβαρών θεσμικών ζητημάτων που συναντώνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά όχι σε εμάς, όπως η δημιουργία αλυσίδων, η on line εκτέλεση συνταγών και η ηλεκτρονική πώληση φαρμάκων από τα eshop, η λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών τύπου amazon.Θέλουμε όμως να καταστεί σαφές ότι τα ΜΗΣΥΦΑ θα εξακολουθήσουν να διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας ως φυσικά σημεία και όχι διαδικτυακά, όπως νομοθετήθηκε επί διοίκησής μας και επί Υπουργού Υγείας κ. Πλεύρη. Και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν αλλάζει!Επομένως η υπόθεση έχει μακρύ νομικό και θεσμικό δρόμο και τον τελικό λόγο τον έχει πάντοτε η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρακολουθεί στενά κάθε βήμα εξέλιξης και συνδιαμορφώνει τις προϋποθέσεις εφαρμογής.Να είσαστε βέβαιοι ότι και αυτή η μάχη, που είναι η συνέχιση της αποκλειστικής διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ από το φυσικό τους σημείο, θα κερδηθεί όπως τόσες στο παρελθόν – ιδιοκτησιακό από 0.01% σε 33% και τα fund να αποσύρονται από τις επιχειρηματικά τους σχέδια, κατάργηση του άδικου και ληστρικού 0.8% , ΦΥΚ, νόμος συνενώσεων, αντιγριπικοί εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή, διενέργειες εμβολιασμού Ενηλίκων και πρόσβαση στο εθνικό εμβολιαστικό μητρώο, διάθεση τυποποιημένων γυαλιών οράσεως και υγρών φακών επαφής, πληρωμή ΕΟΠΥΥ σε 15 ημέρες και δεκάδες άλλα νομοθετήματα – προς όφελος της δημόσιας υγείας και του Έλληνα φαρμακοποιού!!ΠΦΣ