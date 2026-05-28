





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε υψηλό 19.1% στο δυναμικό κοινό και κυριάρχησε στη βραδινή μάχη τηλεθέασης.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με 16.1%, ενώ ο τελικός του UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βάγιε κατέγραψε πολύ δυνατή επίδοση με 15.2%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» σημείωσε 14.9%, ενώ το «MasterChef 10» κινήθηκε στο 14.4%.

Πιο πίσω βρέθηκαν τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» με 9.1%, το «Pre Game Show» με 8.9%, το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Grand Prize» με 8.2% και η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» με 7.7%.

Η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» κατέγραψε 7.3%, ενώ χαμηλά κινήθηκαν η ταινία «Killers: Γάμος να σου… πετύχει» στον ΣΚΑΪ με 3.9%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 4.2% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.4%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς βρέθηκαν το «Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη» του Open με 2.6% και το «Το Παιδί» με μόλις 2.1%.

Στη late night ζώνη, το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 9.7%, ενώ το «The Football Show» κατέγραψε 7.9% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» 4.7%.

Πηγή: tvnea.com