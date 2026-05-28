2026-05-28 10:38:03
Την κορυφή της απογευματινής ζώνης κατέκτησε το «Live News», το οποίο σημείωσε υψηλό 16.6% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε το προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.
Το «The Chase» ακολούθησε με 13.4%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.4%.
Το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 12.2%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κινήθηκαν στο 10.8%.
Ανεβασμένο εμφανίστηκε και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 10.1%, ενώ το «Deal. IX» κατέγραψε 8.7%.
Η ταινία «Εθελοντής στον Έρωτα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 8.1%, με το «Rouk Zouk» να ακολουθεί στο 7.2% και το «Στούντιο 4» στο 6.6%.
Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Cash or Trash» με 5.2%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.8%, ενώ το «Το Χούμε!» περιορίστηκε στο 3.2%.
Πηγή: tvnea.com
