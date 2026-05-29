Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» πρώτο με άνεση – Ντέρμπι ανάμεσα σε «Deal», «The Chase» και «Τροχό»
2026-05-29 10:28:03
Την κορυφή της απογευματινής ζώνης κατέκτησε το «Live News», το οποίο σημείωσε υψηλό 18.0% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό.
Το «Deal. IX» ακολούθησε με 14.2%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκαν το «The Chase» με 12.8% και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.5%.
Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» σημείωσαν 10.5%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κινήθηκε στο 10.4%.
Το «Rouk Zouk» κατέγραψε 8.1%, ενώ το «Στούντιο 4» σημείωσε 7.4%. Πολύ κοντά βρέθηκαν το «Cash or Trash» με 7.3% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 7.0%.
Η ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6.7%, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.8% και το «Το Χούμε!» με μόλις 2.9%.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ OLED ΟΘΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ MacBook Pro ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΡΕΚΟΡ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ