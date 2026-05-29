Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ζώνης ήταν το «Το Σόι Σου. VI», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό 21.9% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε με μεγάλη διαφορά στην κορυφή της τηλεθέασης.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» ακολούθησε με 16.6%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» και το «MasterChef 10» κατέγραψαν από 14.3%.

Η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» σημείωσε 10.1%, ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Grand Prize» κινήθηκε στο 9.6%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)» με 8.3%, οι «Σούπερ Ήρωες (E)» με 6.8% και η ταινία «Bohemian Rhapsody» στον ΣΚΑΪ με 6.0%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς κινήθηκαν το «Στην Πίεση» με 2.2%, το «Το Παιδί» με 2.4% και το ντοκιμαντέρ «Μαρία Κιουρί: Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο» στο Open με μόλις 2.9%.

Στη late night ζώνη, η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» σημείωσε 11.7%, ενώ το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κατέγραψε 10.2% και το «Ενώπιος Ενωπίω» 9.0%.

Το «Mega Stories» σημείωσε 6.4%, ενώ το «Κοινωνία Άνω Κάτω» κινήθηκε στο 5.3%.

Πηγή: tvnea.com