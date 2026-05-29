2026-05-29 10:28:03
Απόλυτη κυριαρχία στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη για τη «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 20.0% στο δυναμικό κοινό και ξέφυγε με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.
Το «Το Πρωινό» ακολούθησε αρκετά πίσω με 8.9%, ενώ το «Buongiorno» περιορίστηκε στο 7.6%.
Οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού» κατέγραψαν από 6.6%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 4.2%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Breakfast@Star», το οποίο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με μόλις 3.9%.
Πηγή: tvnea.com
