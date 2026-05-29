Εντυπωσιακή πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη για το «Happy Day στον Alpha XIII», το οποίο εκτοξεύτηκε στο 25.1% στο δυναμικό κοινό και άφησε πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ακολούθησε με επίσης υψηλό 19.1%, παραμένοντας σε πολύ δυνατή τροχιά στη ζώνη.

Το «Σήμερα» σημείωσε 9.6%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 8.7%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Νωρίς – Νωρίς» με 5.8% και το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 4.0%.

