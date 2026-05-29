Αθήνα, 29 Μαΐου 2026

Αριθμ. Πρωτ. 2581

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας νέας πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ – Οδηγίες υποβολής τιμολογίων Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον της νέας πύλης της ΚΜΕΣ, η νέα περίοδος υποβολής θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 Ιουνίου, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων στο σύστημα υποβολής.

i) Το νέο portal, PharmPortal, θα είναι διαθέσιμο στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση eopyykmes.gr , δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη διαβίβαση των δεδομένων τιμολογίων και συνταγών από τα μηχανογραφικά προγράμματα φαρμακείων και όλα τα δεδομένα της παλιάς πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ θα μεταφερθούν αυτόματα στο περιβάλλον της νέας πύλης. Κατά την είσοδό σας στη νέα πύλη συνδέεστε με το email και τους κωδικούς σύνδεσης που ορίσατε κατά την δημιουργία λογαριασμού στο SSO και αυθεντικοποιείστε με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του κάθε υπεύθυνου φαρμακοποιού.

ii) Όσοι συνάδελφοι φαρμακοποιοί δεν έχουν προβεί ακόμα στις απαραίτητες ενέργειες διασύνδεσης με το νέο περιβάλλον SSO του ΕΟΠΥΥ μπορούν να ...

....ολοκληρώσουν και τώρα τις διαδικασίες. Στην περίπτωση ασυμβατότητας των στοιχείων εισόδου που αφορούν στον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου, θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ στο email [email protected] ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 2144108146-150, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων του Οργανισμού (η παλιά πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ έχει αδρανοποιηθεί λόγω της μετάπτωσης στη Νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα και δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα επικαιροποίησης μέσω αυτής).

Διαδικασία υποβολής των ΦΥΚ της πλατφόρμας («Ατομική διακίνηση»)

Με βάση τις οδηγίες που απέστειλε η ΚΜΕΣ στον Π.Φ.Σ. με την έναρξη λειτουργίας της νέα πύλης ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ δίνεται και η δυνατότητα υποβολής των τιμολογίων για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που εκτελέστηκαν μέσω της Πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ τους προηγούμενους μήνες (κατά την περίοδο από 16/2/2026 μέχρι και 31/5/2026). Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία «Υπηρεσίες προς φαρμακεία» > «Δεδομένα τιμολόγησης» και στην καρτέλα «Ατομική διακίνηση» θα αναρτηθούν, ανά μήνα αναφοράς, τα δικαιώματα προς τιμολόγηση.

Η καρτέλα «Ατομική διακίνηση» παρέχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των συνταγών που έχουν υποβληθεί και αφορούν σε συνταγές ατομικής διακίνησης ΦΥΚ μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Ο χρήστης μπορεί να δει τα δεδομένα που αφορούν τους αριθμούς συνταγών, την αντιστοίχιση τους με τα φαρμακεία καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από την εκτέλεση και τιμολόγηση τους. Ο χρήστης επιλέγει «Μήνας Αναφοράς» και πατώντας αναζήτηση στον πίνακα εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:ΣύμβασηΜήνας ΑναφοράςΠλήθος ΣυνταγώνΚαθαρή Δαπάνη ΕΟΠΥΥΠοσοστό Φ.Π.Α.Μικτή Δαπάνη ΕΟΠΥΥ

(Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε αρχείο EXCEL.)

Οι Ατομικές Διακινήσεις ΦΥΚ, υποβάλλονται σε ξεχωριστές υποβολές, μια για κάθε μήνα, δηλαδή ξεχωριστά για τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2026.

Για κάθε υποβολή που αφορά ξεχωριστό μήνα, θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο:Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ)Οι συνταγές που εκτελέστηκαν μέσα στο μήνα

Για κάθε υποβολή, θα πρέπει να εκδοθεί ένα χρεωστικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στα στοιχεία τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ με το ποσό που εμφανίζεται στην καρτέλα «Ατομική Διακίνηση» στην κατηγορία Μικτή Δαπάνη ΕΟΠΥΥ. Υπενθυμίζεται προς τα προγράμματα, ότι τα τιμολόγια που θα εκδοθούν οφείλουν να ακολουθούν τον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και για το πεδίο BT-10 (Buyers’ reference) να αναφέρουν ως τύπο υποβολής την τιμή 11.

Ειδικά για τον μήνα αναφοράς Φεβρουάριο 2026, που αποτέλεσε και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου, θα περιλαμβάνονται μόνο οι συνταγές που εκτελέστηκαν από 16.02.2026 έως 28.02.2026 και οι οποίες αποζημιώνονται. Οι συνταγές ΦΥΚ που αφορούν το διάστημα 01.02.2026-15.02.2026 και που δεν αποζημιώνονται, θα πρέπει να σταλούν σε χωριστό φάκελο (χωρίς να δηλωθεί πουθενά ο αριθμός τους).

Κατά την περίοδο υποβολής, τα τιμολόγια που αφορούν την Ατομική Διακίνηση ΦΥΚ, δηλώνονται υποχρεωτικώς όπως και τα τιμολόγια των υπολοίπων υποβολών. Σε περίπτωση χειροκίνητης καταχώρησης των λογαριασμών, δεν απαιτείται για τις συνταγές ΦΥΚ της πλατφόρμας η σάρωση και εισαγωγή τους στην πύλη ΚΜΕΣ. (Τυχόν δήλωσή τους όμως, δεν αποτελεί πρόβλημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές υποβολές Ατομικών Διακινήσεων. Δηλαδή, δεν θα γίνεται αποδεκτή δεύτερη υποβολή ατομικής διακίνησης για τον ίδιο μήνα αναφοράς.

Σας επανακοινοποιούμε τις οδηγίες που απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ για την υποβολή των μηνιαίων λογαριασμών ενώ διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ είναι και το εκπαιδευτικό σεμινάριο του Π.Φ.Σ. με τίτλο «Πρόσβαση στη νέα πύλη ΚΜΕΣ» στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα υποβολής (για την παρακολούθηση του πατήστε εδώ).

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

