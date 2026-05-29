Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει ότι η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ ξεκινά τη λειτουργία της από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Η νέα πύλη λέγεται PharmPortal και θα λειτουργεί στην ίδια διεύθυνση:



www.eopyykmes.gr

Με απλά λόγια:Από 2 Ιουνίου μπαίνουμε στη νέα πύλη ΚΜΕΣ. Η υποβολή συνεχίζει να γίνεται, αλλά πλέον μέσα από το νέο περιβάλλον, με σύνδεση μέσω SSO και ταυτοποίηση με Taxisnet.Το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε Η νέα περίοδος υποβολής ξεκινά την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026. Η διεύθυνση παραμένει η ίδια: www.eopyykmes.gr. Τα δεδομένα της παλιάς πύλης μεταφέρονται αυτόματα στη νέα. Δεν αλλάζει η διαβίβαση δεδομένων από τα μηχανογραφικά προγράμματα φαρμακείου. Η είσοδος γίνεται με το email και τους κωδικούς που ορίστηκαν στο SSO. Η ταυτοποίηση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του υπεύθυνου φαρμακοποιού. Αν κάποιος δεν έχει ολοκληρώσει το SSO

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διασύνδεση με το νέο περιβάλλον SSO του ΕΟΠΥΥ,

....μπορούν να το κάνουν και τώρα.

Αν υπάρχει πρόβλημα ή ασυμβατότητα στα στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού, ο ΠΦΣ αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τη Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ:

Email: [email protected] Τηλέφωνα: 2144108146 - 2144108150Προσοχή:Η παλιά πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ έχει αδρανοποιηθεί λόγω της μετάπτωσης στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Επομένως, η επικαιροποίηση δεν γίνεται πλέον από την παλιά πύλη.Τι γίνεται με τα ΦΥΚ της πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ

Με τη νέα πύλη δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν τα τιμολόγια για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που εκτελέστηκαν μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ τους προηγούμενους μήνες.

Αφορά τις εκτελέσεις από:16/02/2026 έως και 31/05/2026

Η διαδικασία αυτή αφορά την καρτέλα:

Υπηρεσίες προς φαρμακεία > Δεδομένα τιμολόγησης > Ατομική διακίνηση

Εκεί θα εμφανίζονται ανά μήνα τα στοιχεία που χρειάζονται για την τιμολόγηση, όπως:

μήνας αναφοράς, πλήθος συνταγών, καθαρή δαπάνη ΕΟΠΥΥ, ποσοστό ΦΠΑ, μικτή δαπάνη ΕΟΠΥΥ.

Τα στοιχεία μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο Excel.

Το πιο σημαντικό: Ξεχωριστή υποβολή για κάθε μήνα

Οι ατομικές διακινήσεις ΦΥΚ δεν υποβάλλονται όλες μαζί σε μία υποβολή. Υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μήνα.

Δηλαδή θα γίνουν ξεχωριστές υποβολές για:Φεβρουάριο 2026Μάρτιο 2026Απρίλιο 2026Μάιο 2026

Για κάθε μήνα χρειάζεται ξεχωριστός φάκελος με:

Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής, δηλαδή ΣΣΥ. Τις συνταγές που εκτελέστηκαν μέσα στον συγκεκριμένο μήνα. Τι τιμολόγιο εκδίδουμε για τα ΦΥΚ της πλατφόρμας

Για κάθε ξεχωριστή μηνιαία υποβολή ΦΥΚ θα πρέπει να εκδοθεί ένα χρεωστικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ.

Το ποσό του τιμολογίου είναι αυτό που εμφανίζεται στην καρτέλα «Ατομική Διακίνηση», στο πεδίο «Μικτή Δαπάνη ΕΟΠΥΥ».

Σημαντική τεχνική οδηγία:Τα τιμολόγια πρέπει να ακολουθούν τον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και στο πεδίο BT-10 / Buyers’ reference να αναγράφεται ως τύπος υποβολής η τιμή 11.Ειδικά για τον Φεβρουάριο 2026

Για τον Φεβρουάριο 2026, επειδή ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής, στην αποζημιούμενη υποβολή θα μπουν μόνο οι συνταγές που εκτελέστηκαν:

Από 16/02/2026 έως 28/02/2026

Οι συνταγές ΦΥΚ που αφορούν το διάστημα 01/02/2026 έως 15/02/2026 και δεν αποζημιώνονται, θα πρέπει να μπουν σε χωριστό φάκελο, χωρίς να δηλωθεί πουθενά ο αριθμός τους.

Χρειάζεται να σκανάρουμε τις συνταγές ΦΥΚ της πλατφόρμας;

Σε περίπτωση χειροκίνητης καταχώρησης των λογαριασμών, για τις συνταγές ΦΥΚ της πλατφόρμας δεν απαιτείται σάρωση και εισαγωγή τους στην πύλη ΚΜΕΣ.

Αν όμως κάποιος τις δηλώσει, ο ΠΦΣ διευκρινίζει ότι αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα.

Μεγάλη προσοχή: Δεν γίνονται συμπληρωματικές υποβολέςΠΡΟΣΟΧΗ!Δεν μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές υποβολές Ατομικών Διακινήσεων. Δηλαδή δεν θα γίνεται δεκτή δεύτερη υποβολή για τον ίδιο μήνα αναφοράς.

Άρα πριν πατηθεί η οριστικοποίηση, χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος ότι ο συγκεκριμένος μήνας είναι πλήρης και σωστός.

Πρακτικός οδηγός σε απλά βήματαΒήμα 1: Μπαίνουμε στο www.eopyykmes.gr.Βήμα 2: Συνδεόμαστε με τα στοιχεία SSO και ταυτοποιούμαστε με Taxisnet.Βήμα 3: Ελέγχουμε ότι έχει δημιουργηθεί ο μηνιαίος λογαριασμός από το πρόγραμμα φαρμακείου.Βήμα 4: Ελέγχουμε τιμολόγια, συνταγές, ποσά, barcodes και ημερομηνίες.Βήμα 5: Για τα ΦΥΚ της πλατφόρμας μπαίνουμε στην καρτέλα «Ατομική διακίνηση».Βήμα 6: Κάνουμε ξεχωριστή υποβολή για κάθε μήνα.Βήμα 7: Εκδίδουμε ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε μήνα, με το ποσό της «Μικτής Δαπάνης ΕΟΠΥΥ».Βήμα 8: Ελέγχουμε ξανά τα στοιχεία πριν την οριστικοποίηση, γιατί δεν γίνονται συμπληρωματικές υποβολές.Τελικός έλεγχος πριν την οριστικοποίηση

Σύμφωνα με τον οδηγό μηνιαίας υποβολής, πριν την οριστικοποίηση πρέπει να ελέγχουμε ότι:

υπάρχει τουλάχιστον ένα χρεωστικό τιμολόγιο, υπάρχει τουλάχιστον μία συνταγή για κάθε χρεωστικό τιμολόγιο που αφορά πώληση σκευασμάτων με συνταγή, τα ποσά, τα barcodes και οι ημερομηνίες είναι σωστά, έχουν επισυναφθεί οι εικόνες καρτών ΕΚΑΑ όπου χρειάζεται.

Μετά την οριστικοποίηση, η εφαρμογή εκδίδει:

το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, δηλαδή ΣΣΥ, τις ετικέτες φακέλων συνταγών.Πρακτική συμβουλή:Μην οριστικοποιείτε βιαστικά. Πρώτα ελέγχουμε μήνα, τιμολόγιο, ποσό και συνταγές. Μετά την οριστικοποίηση, οι διορθώσεις δυσκολεύουν και ειδικά στις Ατομικές Διακινήσεις ΦΥΚ δεν θα υπάρχει δεύτερη συμπληρωματική υποβολή για τον ίδιο μήνα.Χρήσιμα links Ανακοίνωση ΠΦΣ για τη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ και τα ΦΥΚ πλατφόρμας Νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ / PharmPortal Οδηγός Μηνιαίας Υποβολής Φαρμακείου - Βήμα προς Βήμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο ΙΔΕΕΑΦ / ΠΦΣ για τη νέα πύλη ΚΜΕΣ Συμπέρασμα

Η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ ξεκινά από τις 2 Ιουνίου 2026 και οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στη σύνδεση μέσω SSO όσο και στη διαδικασία υποβολής των ΦΥΚ της πλατφόρμας.

Το βασικό σημείο είναι ότι οι Ατομικές Διακινήσεις ΦΥΚ υποβάλλονται ξεχωριστά ανά μήνα και δεν θα γίνονται δεκτές συμπληρωματικές υποβολές για τον ίδιο μήνα αναφοράς.

