2026-05-30 12:57:10
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: «Το Σόι Σου» κυριάρχησε



Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε το

«Το Σόι Σου», καθώς και τα δύο επεισόδια της σειράς κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας 18.2% και 18.8% αντίστοιχα και κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις της prime time.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η παρουσία του «Φως στο Τούνελ», το οποίο κατέγραψε 16.5%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (E)» με 16.0%.

Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 12.4%, ενώ ακολούθησαν η «Ωραία του Κουρέα» με 11.3%, οι «Αθώοι» με 11.2% και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ (E)» επίσης με 11.2%.

Το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Grand Prize» κατέγραψε 10.4%, ενώ το «ANT1 Sports» σημείωσε 9.0%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «The Floor» με 6.2%, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 5.6%, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν το «Στην Πίεση» με 1.2% και το «Εκτός Σχεδίου» με μόλις 0.7%.



Μια αιωρούμενη σταγόνα νερού μετατρέπεται σε φακό σε συνθήκες μικροβαρύτητας
