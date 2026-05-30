2026-05-30 10:54:32
Η αστροναύτης Sophie Adenot, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον International Space Station, δείχνει πώς μια σφαιρική σταγόνα νερού μπορεί να λειτουργήσει ως συγκλίνων (κυρτός) φακός.

Καθώς το φως διέρχεται από την καμπύλη επιφάνειά της, διαθλάται (αλλάζει δηλαδή πορεία λόγω της μετάβασης από τον αέρα στο νερό και αντίστροφα). Η σφαιρική γεωμετρία της σταγόνας συγκεντρώνει τις ακτίνες φωτός και μπορεί να σχηματίσει ένα πραγματικό ανεστραμμένο είδωλο του αντικειμένου που βρίσκεται πίσω της, ακριβώς όπως ένας κυρτός φακός.

Σε συνθήκες μικροβαρύτητας, το νερό δεν παραμορφώνεται από το βάρος του και τείνει να αποκτά σχεδόν τέλειο σφαιρικό σχήμα λόγω της επιφανειακής τάσης, γεγονός που ενισχύει τη συμπεριφορά του ως φακού.

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/5/2026)
Έξοδος Μεσολογγίου 1826: Όταν η κοινωνική ανθεκτικότητα μετατρέπεται σε συντελεστή ισχύος
