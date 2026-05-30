2026-05-30 10:52:39

«Διαφυλάξαμε την αποκλειστική διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ από τα φυσικά μας καταστήματα δια χειρός φαρμακοποιού κι όχι από τα e-shops, προστατεύοντας τη ρευστότητα του ελληνικού φαρμακείου, κάτι το οποίο θα οδηγούσε στον κανιβαλισμό. Σε όλη την Ευρώπη τα ΜΗΣΥΦΑ διακινούνται και από τα e-shops. Οι μοναδικές χώρες που δεν διακινούνται με αυτόν τον τρόπο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος».



Πρόκειται για λόγια του προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου(ΠΦΣ) κ. Απόστολου Βαλτά, όχι σημερινά ή χθεσινά με αφορμή την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ από τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων (την οποία ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην προσωπική του σελίδα στο fb την Πέμπτη 28 Μάϊου ο Νομικός Σύμβουλος του ΠΦΣ κ. Ηλίας Δημητρέλλος), αλλά για λόγια που είπε στη Health Expo Athens στα τέλη Ιανουαρίου (24-25/1/2026).



