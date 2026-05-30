Με μεγάλη άνεση στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno», το οποίο σημείωσε εξαιρετικό 18.1% στο δυναμικό κοινό και άφησε σημαντικά πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό» με 11.8%, ενώ η «Super Κατερίνα. V» κατέγραψε 10.4%.

Το «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 5.3%, οριακά πάνω από τους «Αταίριαστους» που κατέγραψαν 5.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «10 Παντού» με 4.3%, ενώ το «Breakfast@Star» περιορίστηκε στο 3.4%.

Πηγή: tvnea.com