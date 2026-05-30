Την πρωτιά στην απογευματινή ζώνη κατέκτησε το «Live News», το οποίο σημείωσε 16.8% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Σε πολύ καλή τροχιά κινήθηκαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 13.7%, ενώ ακολούθησαν το «The Chase» με 11.0% και το «Deal. IX» με 10.9%.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κατέγραψε 9.4%, ενώ το «Rouk Zouk» σημείωσε 8.2%. Ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 7.8%, το «Κάτι Ψήνεται» με 7.2% και η ταινία «Ο Γόης» στον ΣΚΑΪ με 7.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 6.4%, το «Cash or Trash» με 5.4%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.3%, ενώ το «Το Χούμε!» περιορίστηκε μόλις στο 1.3%.

