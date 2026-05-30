2026-05-30 19:12:31

Ξεκίνησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο δρομολόγιο προς Φλώρινα, σηματοδοτώντας την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης μετά από διακοπή που διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια. Το τρένο μετέφερε τους πρώτους επιβάτες απευθείας στον προορισμό τους, επαναφέροντας μια κρίσιμη γραμμή για τη Δυτική Μακεδονία και διευκολύνοντας εκ νέου τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο πόλεων.Στις sidirodromikanea

